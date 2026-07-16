رشد ۳۸۹ درصدی اعتبارات ملی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر مهر در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور نمایندگان مردم کهگیلویه بزرگ و بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: حمایت نمایندگان استان در مجلس نقش مهمی در افزایش اعتبارات داشته و مدیران اجرایی باید با اشراف کامل بر پروژه‌ها، زمینه جذب حداکثری منابع را فراهم کنند.

وی با اشاره به ضرورت جذب منابع ملی، استانی و اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی مصرف‌نشده سال گذشته، افزود: شناسایی سریع پروژه‌های زیربنایی و تسلط کامل مدیران و فرمانداران بر جزئیات طرح‌ها، مانع از هدررفت منابع خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ارائه گزارش‌های کلی در جلسات تخصصی پذیرفته نیست، تصریح کرد: مدیران باید اطلاعات دقیق، فنی و اجرایی از پروژه‌های تحت مدیریت خود داشته باشند.

رحمانی با تأکید بر اینکه حدود ۹۰ درصد منابع توسعه‌ای از محل اعتبارات ملی تأمین می‌شود، گفت: اتکا به اعتبارات استانی کافی نیست و دستگاه‌ها باید از تمامی ظرفیت‌های ردیف‌های ملی برای جذب منابع استفاده کنند.

وی از رشد کم‌سابقه اعتبارات ملی استان خبر داد و افزود: اعتبارات ملی پیوست استان از چهار هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده رشد ۳۸۹ درصدی است.

استاندار همچنین بر رعایت عدالت در توزیع اعتبارات تأکید کرد و گفت: شهرستان‌های محروم سهم بیشتری از افزایش بودجه دریافت کرده‌اند و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های آب، کشاورزی، راه، منابع طبیعی، گردشگری و ورزش در اولویت قرار دارد.

رحمانی از انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت برای تکمیل ۲۴ خانه بهداشت استان خبر داد و توسعه شهرک‌های صنعتی، گلخانه‌ای، واحدهای تولیدی، طرح‌های گردشگری و زیرساخت‌های فرهنگی از جمله کتابخانه‌ها را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش مصرف برق، اظهار کرد: پیک مصرف برق استان از هدف‌گذاری ۵۴۵ مگاوات عبور کرده و به ۵۶۵ مگاوات رسیده است، از این رو فرمانداران موظفند با تشکیل جلسات هفتگی مدیریت مصرف، برنامه‌های کاهش مصرف را در بخش‌های اداری، کشاورزی، صنعت و روشنایی عمومی با جدیت دنبال کنند.

استاندار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف انرژی را از برنامه‌های مهم استان عنوان کرد و از مردم خواست با پیوستن به «پویش قرار همدلی» و تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه، در تأمین برق پایدار همکاری کنند.

رحمانی همچنین از اختصاص اعتبارات جدید در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان خبر داد و گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز مرکز نوآوری پارک علم و فناوری، ۴۳ میلیارد تومان برای پالایشگاه گیاهان دارویی، ۱۰۳ میلیارد تومان برای کارخانه نوآوری نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۷ میلیارد تومان برای احداث خانه خلاق، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای مدیریت بحران و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.