به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، زهره اولیا اظهار داشت: احداث نیروگاههای خورشیدی انشعابی با اهداف مختلفی انجام میشود که یکی از مهمترین آنها کسب درآمد از محل فروش برق به شبکه است. در این مدل، نیروگاه بهصورت متصل به شبکه (On-Grid) احداث شده و برق تولیدی آن بر اساس قرارداد خرید تضمبنی برق است.
وی با بیان اینکه هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در حال حاضر حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است، افزود: دوره بازگشت سرمایه این نیروگاهها حدود ۴.۵ تا حداکثر پنج سال برآورد میشود و پس از آن درآمد حاصل از فروش برق، سود خالص سرمایهگذار خواهد بود.
یک نیروگاه پنج کیلوواتی در صورت استفاده برای مصرف شخصی، توان پاسخگویی به نیاز برق یک خانوار را دارد، اما در این حالت استفاده از سامانههای ذخیرهساز ضروری است تا امکان بهرهبرداری از برق تولیدی در ساعات مختلف شبانهروز فراهم شود.
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