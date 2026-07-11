به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، میترا غلامی مدیرکل دفتر ارزیابی منابع و محیط زیست سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، از واگذاری بیش از ۵۵ هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: این میزان، حدود پنج برابر کل اراضی واگذار شده تا پایان سال ۱۴۰۲ است.
غلامی با اشاره به مشکلات گذشته در مسیر دریافت زمین گفت: پیش از این، تعدد استعلامات و فرآیندهای اداری باعث میشد واگذاری زمین برای پروژههای تجدیدپذیر گاهی بیش از یک سال زمان ببرد.
وی افزود: با مصوبه اسفند ۱۴۰۲ هیئت وزیران و حذف بخش قابل توجهی از استعلامات، روند واگذاری اراضی منابع طبیعی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تسهیل شد.
غلامی تصریح کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲ مجموع زمینهای واگذار شده برای این پروژهها حدود ۱۰ هزار هکتار بود، اما طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این رقم به بیش از ۵۵ هزار هکتار افزایش یافت.
وی در پایان اضافه کرد: این اقدام زمینه دسترسی سریعتر سرمایهگذاران به ساختگاههای مناسب را فراهم کرده و روند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را شتاب داده است.
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