به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ماهنشان با اشاره به پیام راهبردی و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) پس از تشییع و بدرقه تاریخی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، این پیام را تجلی‌بخش معارف ناب قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) و یادآور پیوند ناگسستنی مکتب عاشورا با مسیر عزت، استقلال و مقاومت ملت مسلمان دانست.

امام جمعه ماهنشان با تأکید بر بهره‌گیری این پیام از ادبیات عمیق دینی و الهام از فرهنگ حسینی، تصریح کرد: این پیام با تکریم مقام شامخ شهیدان، بر ضرورت صیانت از وحدت امت اسلامی و استمرار راه مجاهدان در راه خدا تأکید دارد و حفظ روحیه استقامت، اعتماد به وعده‌های الهی و در نهایت تکلیف الهی نسبت به تعقیب و مجازات قاتلان و خون‌خواهی امام شهید و سایر شهدای بی‌گناه جنگ تحمیلی اخیر را مورد تأکید قرار می‌دهد.

علی اکبری افزود: ما نمازگزاران حمایت کامل خود را از مضامین این پیام ارزشمند اعلام داشته و آن را فصل‌الخطاب دانسته و لزوم تبعیت کامل از رهنمودهای حکیمانه ایشان را از سوی همه اقشار و مسئولین نظام که ضامن عزت، اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است، خواستاریم .

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه دشمنان و قاتلین آرزوی مرگ راحت در بستر را با خود به گور خواهند برد، این پیش‌بینی را تحقق یک وعده الهی دانست و تأکید کرد: آزادمردان جهان این وعده را تحقق خواهند بخشید و قصاص، حق مسلم ملت ایران است که از این حق قانونی و شرعی غفلت نخواهیم کرد .

خطیب جمعه ماهنشان با اشاره به تحولات میدانی، اظهار داشت: آمریکا که طی یک هفته اخیر با پاسخ کوبنده ایران به پایگاه‌های نظامی و امکانات پشتیبانی خود در کشورهای منطقه مواجه شده، از طریق میانجی‌ها خواستار توقف پاسخ ایران شده است. حجم آتش رزمندگان اسلام به منبع اصلی حملات موشکی آمریکا بی‌سابقه بوده اما اخبار زیر آتش بودن پایگاه‌های دشمن سانسور می‌شود و همه ملت باید روایتگر فتح و پیروزی باشند .

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با بیان اینکه ایران در دوره آتش‌بس یک نقشه دوگانه را پیش برد، خاطرنشان کرد: از یک سو با جدیت وارد فرایند مذاکرات شد و از سوی دیگر از این فرصت برای بازسازی توان نظامی، تقویت پدافند و تکمیل ذخایر استراتژیک استفاده نمود. جمهوری اسلامی امروز و بعد از دو مرحله جنگ سنگین، هم به لحاظ راهبردی، هم تاکتیکی و هم جنگ‌افزاری در موقعیتی به مراتب بهتر از جنگ ۴۰ روزه قرار دارد و جنگ ما با دشمن تا زمان پیروزی قطعی ادامه خواهد یافت.

امام جمعه ماهنشان فرا رسیدن جمعه بیست و ششم تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان را گرامی داشت و این نهاد را نهادی انقلابی و پاسدار قانون اساسی با جایگاهی رفیع خواند که با صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی، ضامن جمهوریت و اسلامیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. وی افزود: شورای نگهبان با انجام رسالت خود که نظارت و پاسداری از احکام الهی و حقوق ملت است، همواره نقش بی‌بدیل خود را در صحنه‌های حساس کشور ایفا کرده است.

وی همچنین هفته بهزیستی را گرامی داشت و خدمت به خلق الله و دستگیری از نیازمندان و آسیب‌دیدگان جامعه را یکی از والاترین جلوه‌های عبادی و از آموزه‌های اصیل و اکید پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) برشمرد و گفت: هفته بهزیستی فرصت ارزشمندی برای پاسداشت مجاهدت‌های خاموش و دلسوزانه مربیان، مددکاران و خدمتگزارانی است که با سرمایه عشق و ایمان، چراغ امید را در دل‌های خسته و رنج‌دیده روشن نگه می‌دارند.

حجت‌الاسلام علی‌اکبری با اشاره به تعطیلی کمپ ترک اعتیاد ماهنشان، خواستار رسیدگی فوری مسئولان به این موضوع شد و تصریح کرد: با تعطیلی این مرکز، مشکلات متعددی به جامعه تحمیل می‌شود. از تمام مسئولان درخواست دارم که با راه‌اندازی دوباره کمپ، مشکل به وجود آمده را رفع کند.

امام جمعه ماهنشان با توجه به نزدیکی ایام اربعین حسینی، بر دو وظیفه مهم تأکید کرد: اول اینکه طبق تاکیدات ائمه اطهار (علیهم السلام)، زیارت اربعین و پیاده‌روی اربعین با قدرت انجام گیرد و دوم اینکه باید از میادین و خیابان‌های شهر و روستا غافل نشویم، چراکه میادین جنگ با میادین شهر و خیابان‌ها پشتیبانی می‌شوند و نباید میادین شهرها و خیابان‌ها خالی شود. وی از همه مردم عزیز و نیک‌اندیش خواست که کمک‌های خود را به مواکب سیدالشهدا که عازم کربلا و نجف هستند دریغ نکرده و این عزیزان را در خدمت‌رسانی به زائران امام حسین (ع) یاری کند.