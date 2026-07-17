به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید احمد محمودی در خطبههای نماز جمعه اصفهان که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به تحولات منطقه و ضرورت آمادگی کشور در برابر تهدیدات اظهار کرد: در شرایط کنونی، ایجاد یک بازدارندگی قطعی برای نظام اسلامی بسیار ضروری است تا دشمن دیگر جرئت و هوس حمله یا اقدامات جنایتکارانه علیه فرزندان این ملت را نداشته باشد.
مذاکره با دشمن جنایتکار نتیجهبخش نیست
وی با تصریح اینکه مذاکره همانند یک مسکن موقت است، افزود: با دشمن جنایتکار و عهدشکنی که در روز روشن دروغ میگوید، نمیتوان قرارداد پایداری بست. تاریخ اسلام نیز گواه است که مشرکان همواره تعهدات خود را نقض کردند که البته این بدعهدیها در نهایت به سود جبهه حق تمام شد.
محمودی با بیان اینکه دشمنان برای ضربه به اقتصاد کشورها، جنگ رسانهای گستردهای را به راه انداختهاند، گفت: راهکار اصلی حل مشکلات اقتصادی، همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرمودهاند تمرکز بر اقتصاد مقاومتی جلب مشارکت مردمی و تقویت تولید داخلی است؛ چرا که سود اقتصادی پایدار در گرو تکیه بر توان داخلی است، نه نتایج نامعلوم مذاکرات.
خنثیسازی اهداف دشمن با حضور و آگاهی ملت
امامجمعه موقت اصفهان ادامه داد: ملت آگاه ایران در کنار نیروهای مسلح، با ایستادگی خود بسیاری از توطئههای دشمن را خنثی کردهاند. آنچه امروز به عنوان مطالبه جدی رهبری و ملت مطرح است، ایجاد معادلهای است که توان هرگونه تجاوز و جنایت را از دشمن سلب کند.
وی با اشاره به ابعاد معنوی و اخلاقی، خاطرنشان کرد: انسان بهواسطه تقوای الهی و کنترل غضب و شهوت میتواند به جایگاهی دست یابد که فراتر از ملائکه باشد. ملائکه در جایگاه خود ثابت هستند، اما انسان با پرهیز از محرمات و مجاهدت در مسیر حق، به مقام قرب الهی میرسد.
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