پیکر بانوی مغروق مفقودی در آبشار سوله دوکل پس از ۸ روز پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: با توجه به دستور و پیگیری مستمر استاندار آذربایجانغربی مبنی بر بسیج کلیه امکانات و نیروهای امدادی برای یافتن پیکر مغروق سوله دوکل بعد از هشت روز جستجوی مداوم پیکر بانوی مغروق مفقودی در سوله دوکل با تلاش نیروهای امدادی و محلی پیدا شد.
وی ادامه داد: پیکر این بانوی مغروق با تلاش نیروهای امدادی و داوطلبان بومی منطقه در فاصله ۲ کیلومتری از تاج آبشار از آب های خروشان خارج و به عوامل ذی صلاح تحویل شد.
استاندار آذربایجان غربی در پی پایان عملیات جست وجوی دکتر پری ملکزاده استاد دانشگاه ارومیه، ضمن ابراز تاسف عمیق و تسلیت به خانواده آن مرحومه، از تلاشهای خستگیناپذیر نیروهای جمعیت هلالاحمر، مدیریت بحران، اورژانس، مرزبانی، نیروهای انتظامی، دستگاههای اجرایی، اهالی منطقه و داوطلبان حاضر در عملیات قدردانی کرد.
رضا رحمانی با اشاره به بسیج همه ظرفیتهای امدادی استان از نخستین ساعات وقوع حادثه، اظهار داشت: همدلی، هماهنگی و حضور شبانهروزی نیروهای عملیاتی در منطقه صعبالعبور سولهدوکل، جلوهای از مسئولیتپذیری و ایثار در خدمت به مردم بود و این تلاشها شایسته تقدیر است.
عملیات جستوجوی مرحومه دکتر پری ملکزاده که با دستور و پیگیری مستمر استاندار آذربایجانغربی بهصورت ویژه دنبال میشد، صبح امروز با کشف پیکر وی پس از هشت روز تلاش بیوقفه نیروهای امدادی و داوطلبان محلی به پایان رسید.
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