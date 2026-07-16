واژگونی خودروی سواری در محور میانه-آغکند یک کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرمانی، شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۳:۱۹ امروز گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور میانه - آغکند، محدوده روستای چولاقلو، از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات بینجادهای یادمان شهید امیر صالحی (پلدختر) به محل اعزام شد.
فرمانی ادامه داد: نجاتگران پس از حضور در محل و ایمنسازی صحنه، فرد جانباخته را رهاسازی کردند و برای سه مصدوم این سانحه نیز اقدامات پیشبیمارستانی لازم را انجام دادند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان میانه خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی ساعت ۱۴:۲۵ با تحویل فرد جانباخته و مصدومان به عوامل ذیربط پایان یافت.
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