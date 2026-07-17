ارائه ۵ میلیارد تومان خدمات دندانپزشکی رایگان در منجیل

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اردوی مشترک جهادی دندانپزشکی و کاروان سلامت در اردوگاه شاخص زیتون منجیل خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به اقشار کم‌برخوردار طی سه روز اجرا شد.

سلیمی با اشاره به تجهیز این اردوگاه به بیست یونیت دندانپزشکی با همکاری داوطلبان هلال‌احمر گیلان، افزود: مهم‌ترین خدمات دندانپزشکی ارائه‌شده شامل عصب‌کشی، ترمیم، جرم‌گیری، دندان‌سازی، پروتز و جراحی بوده و ارزش ریالی این خدمات به پنج میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرعامل هلال‌احمر گیلان اضافه کرد: در کاروان سلامت این طرح، پزشکان متخصص داخلی، قلب، طب اورژانس و پزشک عمومی به همراه داوطلبان به ارائه خدمت پرداختند و غربالگری سلامت از جمله تست قند خون و فشار خون برای مراجعان انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره از خدمات رسانی، داروی رایگان به ارزش صد میلیون تومان و همچنین بسته‌های معیشتی به ارزش صد و پنجاه میلیون تومان بین نیازمندان منطقه منجیل توزیع شد.