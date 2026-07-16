نوجوان ۱۳ ساله مفقودشده در چاراویماق به آغوش خانواده بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۰۱:۵۵ بامداد امروز گزارش مفقودی یک نوجوان ۱۳ ساله اهل روستای باروتآغاجی از توابع بخش شادیان شهرستان چاراویماق به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم امدادی از پایگاه امداد و نجات بینجادهای یادمان شهید لطفیمنش (بارگاه) و پایگاه امدادی موقت نصیرکندی، به همراه تیم پهپادی معاونت امداد و نجات هلالاحمر استان، برای اجرای عملیات جستوجو به منطقه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی ادامه داد: عملیات جستوجو با مشارکت نجاتگران هلالاحمر و نیروهای محلی بهصورت همزمان در دو بخش زمینی و هوایی آغاز شد و مناطق کوهستانی، مراتع و محدودههای اطراف روستای باروتآغاجی بهطور مستمر پایش شد.
جودی خاطرنشان کرد: پس از بیش از ۱۳ ساعت تلاش بیوقفه، این نوجوان ساعت ۱۵:۳۰ همان روز در یکی از درههای اطراف روستا و در فاصله حدود چهار کیلومتری باروتآغاجی توسط نجاتگران پیدا شد و در سلامت کامل به خانوادهاش تحویل داده شد.
گفتنی است روستای باروتآغاجی در بخش شادیان و در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری مرکز شهرستان چاراویماق واقع شده است.
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