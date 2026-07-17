به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه جزیره هرمز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ایام سوگواری محرم، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مجالس حسینی برای تربیت نسل انقلابی و تقویت فرهنگ ولایتمداری تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری همایش «سه‌ساله‌های حسینی»، این برنامه را فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان و جوان با فرهنگ عاشورا دانست و اظهار کرد: مجالس حسینی بهترین بستر برای ترویج روحیه انقلابی، ولایتمداری و تربیت نسل آینده است و باید از این ظرفیت برای تقویت هویت دینی و انقلابی جامعه بهره برد.

امام جمعه هرمز با اشاره به وقایع پس از جریان حکمیت در دوران امام حسن مجتبی (ع)، افزود: دشمن در آن مقطع با ایجاد اختلاف، جنگ روانی و جعل روایت، تلاش کرد پایگاه اجتماعی در برابر امام ایجاد کند و امروز نیز همان راهبرد را با ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی دنبال می‌کند.

رستاخیز با هشدار نسبت به آنچه «فتنه‌های دشمن و برخی جریان‌های داخلی» عنوان کرد، گفت: مردم باید هوشیار باشند و فریب عملیات روانی و تبلیغات دشمن را نخورند.

وی همچنین با انتقاد از برخی جریان‌هایی که به گفته او مدعی دلسوزی برای جنوب کشور هستند، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس که جوانان این منطقه جان خود را فدای کشور کردند، اثری از این مدعیان نبود و امروز نیز نباید اجازه داد صدای دشمن از تریبون‌های داخلی بازتاب پیدا کند.

امام جمعه هرمز با بیان اینکه مردم جنوب کشور همواره در کنار نظام و ولایت ایستاده‌اند، اظهار کرد: مردم این منطقه ذره‌ای از خاک ایران و تنگه هرمز را به دشمن واگذار نخواهند کرد.

رستاخیز در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و آنچه «نقض آتش‌بس از سوی آمریکا» خواند، گفت: دوران مذاکره یک‌طرفه و عقب‌نشینی به پایان رسیده و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد.

وی تنگه هرمز را یکی از مهم‌ترین آبراه‌های راهبردی جهان توصیف کرد و افزود: آمریکا باید بداند اگر از منطقه خارج نشود، در همین تنگه هرمز و خلیج فارس در قعر دریا غرق خواهد شد و حضوری برای آن در منطقه باقی نخواهد ماند.

امام جمعه هرمز همچنین با اشاره به وضعیت بازار انرژی و وابستگی اقتصاد جهانی به تنگه هرمز، مدعی شد افزایش فشار بر این گذرگاه دریایی می‌تواند آمریکا را با بحران اقتصادی مواجه کند.

وی در پایان با تأکید بر اصل «نه ظلم و نه ظلم‌پذیری» اظهار کرد: نظام سلطه منشأ فساد و ناامنی در جهان است و ملت ایران با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد.

رستاخیز خاطرنشان کرد: اطاعت از ولی‌فقیه رمز پیروزی ملت ایران است و تسلیم در برابر دشمن، نتیجه‌ای جز ذلت و شکست به دنبال نخواهد داشت.