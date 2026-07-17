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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد

عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد

وزیر امور خارجه نوشت: اسرائیل از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی استفاده می‌کند تا هر صدای منتقدی را در داخل ایالات متحده خاموش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ظهر جمعه ۲۶ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به آمریکایی‌ها مرتبا درباره نفوذ خارجی هشدار داده می‌شود. پس در مورد کارزار گسترده اسرائیل برای فریب دادن دولت آمریکا و کشاندن آن به یک جنگ انتخابیٍِ بی‌فرجامی که حتما پیروزی در آن نخواهد بود، چه می‌توان گفت؟»

عراقچی ادامه داد: «بدتر از آن، اسرائیل از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی استفاده می‌کند تا هر صدای منتقدی را در داخل ایالات متحده خاموش کند.»

وزیر امور خارجه در پایان نوشت: «اما همه این‌ها به‌زودی برملا خواهد شد.»

کد مطلب 6890451
هادی رضایی

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