  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

محفل بزرگ انس با قرآن کریم به یاد رهبر شهید در زنجان برگزار می‌شود

محفل بزرگ انس با قرآن کریم به یاد رهبر شهید در زنجان برگزار می‌شود

زنجان- همزمان باایام بزرگداشت رهبر شهید، محفل بزرگ انس با قرآن با حضور جامعه قرآنی، قاریان، حافظان قرآن و عموم مردم ولایت‌مدار زنجان، شامگاه در امامزاده سید ابراهیم (ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام بزرگداشت رهبر شهید، محفل بزرگ انس با قرآن کریم با حضور جامعه قرآنی، قاریان، حافظان قرآن و عموم مردم ولایت‌مدار زنجان، شامگاه جمعه ۲۶ تیرماه در صحن امامزاده سید ابراهیم (ع) برگزار می‌شود.

این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشاء آغاز می‌شود و با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، برنامه‌های قرآنی و معنوی و حضور اقشار مختلف مردم همراه خواهد بود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در ادامه این محفل نورانی، نماز استغاثه به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) به صورت ویژه در صحن امامزاده سید ابراهیم (ع) اقامه می‌شود.

 حاضران در قالب یک دسته حماسی به سمت میدان انقلاب حرکت خواهند کرد تا ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و ولایت، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی بدارند.

از عموم مردم مؤمن، قرآن‌دوست و ولایت‌مدار زنجان دعوت شده است با حضور پرشور خود در این محفل معنوی، جلوه‌ای دیگر از انس با قرآن کریم، وحدت و وفاداری به آرمان‌های اسلام و انقلاب را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6890453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها