به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام بزرگداشت رهبر شهید، محفل بزرگ انس با قرآن کریم با حضور جامعه قرآنی، قاریان، حافظان قرآن و عموم مردم ولایتمدار زنجان، شامگاه جمعه ۲۶ تیرماه در صحن امامزاده سید ابراهیم (ع) برگزار میشود.
این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشاء آغاز میشود و با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، برنامههای قرآنی و معنوی و حضور اقشار مختلف مردم همراه خواهد بود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در ادامه این محفل نورانی، نماز استغاثه به محضر حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف) به صورت ویژه در صحن امامزاده سید ابراهیم (ع) اقامه میشود.
حاضران در قالب یک دسته حماسی به سمت میدان انقلاب حرکت خواهند کرد تا ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و ولایت، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی بدارند.
از عموم مردم مؤمن، قرآندوست و ولایتمدار زنجان دعوت شده است با حضور پرشور خود در این محفل معنوی، جلوهای دیگر از انس با قرآن کریم، وحدت و وفاداری به آرمانهای اسلام و انقلاب را به نمایش بگذارند.
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