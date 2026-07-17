عارف: حمایت همه جانبه از تیم والیبال نشسته، تکلیفی راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور با تبریک کسب قهرمانی تیم والیبال نشسته در جهان و کسب سهمیه المپیک تاکید کرد که حمایت تمامی ارکان دولت و دستگاه های مسئول از این ورزشکاران به عنوان سرمایه های نمادین یک تکلیف راهبردی است.
متن پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
فتح دگرباره سکوی قهرمانی جهان و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط دلاورمردان تیم ملی والیبال نشسته، بار دیگر قدرت اراده، ایمان و شایستگی بیپایان فرزندان این مرز و بوم را به رخ جهانیان کشید.
این قهرمانی مقتدرانه و کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸، فراتر از یک دستاورد ورزشی، جلوهای از ایستادگی، غرور ملی و تبلور همت شکستناپذیری است که هیچ مانعی را برنمیتابد.
اینجانب با تبریک این پیروزی بزرگ به ملت شریف ایران، دلاوران سرافراز و کادر فنی تیم ملی، موکداً تصریح مینمایم که حفظ این جایگاه رفیع و استمرار این افتخارآفرینیها، نیازمند عزم ملی و جهاد پشتیبانی است.
تمامی ارکان دولت و دستگاههای مسئول در نظام موظفند با همافزایی همهجانبه، تامین امکانات شایسته و مادی و برطرف کردن سریع موانع، بستر و شرایط لازم را برای بالندگی و آسودگی خاطر این قهرمانان ملی فراهم سازند. حمایت همهجانبه از این سرمایههای نمادین، یک تکلیف راهبردی و بیوقفه برای تمام دستگاههای اجرایی است.
توفیق روزافزون قهرمانان غیور کشورمان را در تمامی میادین از درگاه احدیت خواستارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور
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