۱۴ مرکز آموزش معارف اسلامی در استان زنجان افتتاح شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علیرضا بهبودی در خطبه های پیش از نماز جمعه زنجان، یک اقدام عملی در توسعه معارف اسلامی را ایجاد حدود هزار مرکز معارف اسلام ناب در سطح کشور اعلام کرد و افزود: در این مراکز پنج بسته آموزشی در قالب پنج کتاب با عناوین معارف توحیدی»، «معارف ولایی»، «معارف معنوی»، «معارف انقلابی» و «معارف تمدنی» ارائه خواهد شد.
مدیر مرکز معارف اسلام ناب در استان زنجان ادامه داد: دورههای آموزشی پیشبینیشده در قالب ۵۰ جلسه و ۵۰ ساعت آموزشی برگزار میشود و علاقهمندان به مباحث دینی و معرفتی میتوانند از این دورهها بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر عمومی بودن این مراکز گفت: یکی از ویژگیهای مهم این طرح، محدودیت نداشتن در پذیرش مخاطبان است، بهگونهای که شرکت در دورهها صرفاً مختص حوزویان یا دانشجویان نیست و عموم مردم میتوانند در این برنامهها حضور یابند.
بهبودی خاطرنشان کرد: شرکت در دورههای آموزشی این مراکز برای همه علاقهمندان رایگان است و آموزشها توسط اساتید مجرب و توانمند ارائه خواهد شد که دورههای تخصصی و توانمندسازی لازم را در سطح کشور گذراندهاند.
مدیر مرکز معارف اسلام ناب در استان زنجان گفت : در پایان دورهها نیز برای شرکتکنندگان گواهی حضور و گذراندن دوره صادر میشود.
وی در ادامه به ضرورت احیا و ترویج مکتب امام شهید و تداوم راه ایشان اشاره کرد و گفت: هر چند نبود رهبر شهید فقدان بزرگی است اما باید منظومه فکری ایشان تداوم یابد.
بهبودی با بیان اینکه این مسیر، در نهایت به زمینهسازی برای ظهور حضرت بقیهالله (عج) ختم میشود، افزود: در این دیدگاه، مکتب فراتر از یک شخص، یک منظومه فکری و راهبردی است که باید همچون کربلا، زنده و پویا بماند.
وی با مقایسه وضعیت فعلی با دوران پس از شهادت شهید مطهری بر اهمیت مطالعه و ترویج آثار بزرگان تأکید کرد و افزود: همانطور که جوانان آن دوران با شناخت آثار شهید مطهری راه را درست تشخیص دادند، امروز نیز وظیفه نخبگان، علما و جوانان، بازخوانی و ترویج «مکتب امام شهید» است.
مدیر مرکز معارف اسلام ناب استان زنجان گفت:این مکتب، تداومبخش راه امام خمینی (ره) و اسلام ناب محمدی است که در تقابل با اسلام انگلیسی، اسلام تحجر و عرفانهای کاذب قرار دارد.
وی با اشاره به اسلام ناب در برابر اسلامهای انحرافی اظهار داشت: تبیین ویژگیهای «اسلام ناب» که توسط رهبر شهید انقلاب و اندیشمندانی چون آیتالله اراکی، آیتالله کعبی و آیتالله عابدینی تبیین شده در دستور کار است.
بهبودی ویژگیهای این اسلام را دفاع از حق و مظلوم، عدالت اجتماعی و عقلانیت در برابر تحجر اعلام کرد و افزود: این جریان فکری در قالب پودمانهای معارفی (توحیدی، ولایی، معنوی، انقلابی و تمدنی) طراحی شده تا پاسخگوی نیازهای فکری جامعه باشد.
وی در ادامه با استناد به حدیثی از امام معصوم (ع) مبنی بر اینکه «اگر مردم زیباییهای کلام ما را میفهمیدند، از ما تبعیت میکردند»، بر مسئولیت سنگین مبلغان و حوزویان تأکید و خاطر نشان کرد: کمکاری در صدور انقلاب و تبیین معارف دینی باعث شده تا نسل جوان با پرسشهای بیپاسخ مواجه شود یا به سمت مکاتب انحرافی گرایش پیدا کند بنابراین، وظیفه امروز حوزههای علمیه، پاسخگویی به این عطش معنوی با تکیه بر اسلام ناب است.
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