به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان اولین رویداد بعد از بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس بود که تیم ملی والیبال نشسته ایران ازحضور در آن برای نهمین بار صاحب طلای جهانی شد. این طلا البته در شرایطی به دست آمد که مردان والیبال نشسته ایران پیش از آن و به واسطه فینالیست شدن، سهمیه حضور در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ را کسب کرده بودند.

البته که تیم ملی والیبال نشسته پیش از پارالمپیک لس آنجلس و حتی مسابقات ۲۰۲۷ قهرمانی آسیا، بازی های پاراآسیایی را در پیش دارد که کمتر از سه ماه دیگر در ناگویا برگزار خواهد شد. بر همین اساس، این تیم از هفته آینده وارد اردوی آماده سازی می شود تا ابتدا برای حضور در بازی های ناگویا آماده شود سپس روند تمریناتش را برای قهرمانی آسیا و بعد از آن پارالمپیک که مهمترین هدف است، ادامه دهد.

آغاز دور جدید اردوهای آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته با تغییراتی در ترکیب بازیکنان همراه خود بود که نتیجه اولیه آن تغییر ۴۰ تا ۵۰ درصدی در ترکیب این تیم برای بازی های پاراآسیایی نسبت به رقابت های اخیر قهرمانی جهان خواهد شد.

هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تمام ۱۲ بازیکن اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان در اردوی پیش رو حضور نخواهند داشت، گفت: اردوی جدید را با ۱۵ بازیکن آغاز می کنیم اما تنها ۸ تا ۹ نفر از این بازیکنان را از ترکیب اعزامی به هانگژو (قهرمانی جهان) انتخاب می کنیم. قطعا برای بازی های پاراآسیایی، ترکیب تیم ملی ۴۰ تا ۵۰ نسبت به قهرمانی جهان تغییر خواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه پیش از مسابقات قهرمانی جهان، ۱۸ بازیکن به اردوهای آماده سازی دعوت می شدند، ادامه داد: در واقع ۱۸ بازیکن داریم که در رویداد جهانی و آسیایی، مورد ارزیابی قرار گرفته و قرار می گیرند. برای بازی های پارالمپیک که تکرار قهرمانی در آن اهمیت زیادی دارد، می توان از این ترکیب به ترکیب تیم ملی رسید. البته ضمانتی نیست که ترکیب اعزامی به بازی های ۲۰۲۸ صرفا از این ۱۸ بازیکن باشد؛ چه بسا افراد با قابلیتی در جریان مسابقات باشگاهی دیده شوند و به اردو دعوت شوند.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته تاکید کرد: این برنامه ریزی هم دلیل قطعی برای حضور من در کنار تیم تا بازی های پارالمپیک نیست. صرفا برنامه ریزی کلی است که از حالا و با توجه به فرصت ۲ ساله که پیش رو داریم، طراحی شده است. به هر حال ترکیب این تیم ملی هم نیازمند تغییر است و باید تغییرات را به مرور ایجاد کرد و زمینه های آن را فراهم کرد.

وی در این رابطه ادامه داد: از مجموع ۱۸ بازیکنی که در اردوی آماده سازی پیش از رقابت های قهرمانی جهان داشتیم، ۶-۵ نفر کاملا با تجربه هستند، ۴-۳ نفر مسابقات جهانی را دیده اند و ۵-۴ هم بازیکنان جدیدی هستند که در بازی های پاراآسیایی فرصت حضور پیدا می کنند. از این ترکیب، به استثنای نفرات جدیدی که شاید طی یکی دو سال آینده رشد پیدا کرده و خود را شایسته حضور در اردو و تیم ملی نشان دادند و اینگونه به جمع ۱۸ نفره بازیکنان اضافه شوند، ترکیب تیم اعزامی به مسابقات آتی قهرمانی آسیا و بازی های پارالمپیک انتخاب می شوند. این اصول کار است.

رضایی تاکید کرد: کادر فنی تیم ملی والیبال نشسته هم برای بازی های پاراآسیایی دستخوش تغییراتی خواهد شد. برای مسابقات اخیر قهرمانی جهان امین اصغری و هادی ساجدی نیا به عنوان مربی و بدنساز در کادر فنی حضور داشتند اما برای اردو و بازی های پاراآسیایی امکان جابه جایی این نفرات محتمل است.