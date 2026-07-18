به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که با حضور ۱۶ تیم در هر یک از بخش های مردان و زنان از ۱۶ تیر در هانگژو آغاز شد، روز جمعه (۲۶ تیر) با تعیین برترین های هر بخش به پایان رسید.

در بخش مردان این رقابت ها، تیم ملی والیبال نشسته که بدون باخت به فینال راه یافته بود، در دیدار نهایی با شکست دوباره بوسنی، موفق به کسب نهمین مدال طلای جهانی شد. تیم کشورمان پیش از این طلا به واسطه فینالیست شدن، سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ را هم به دست آورده بود.

سهمیه پارالمپیک و مدال طلای جهانی حاصل ۷ دیدار بدون باخت تیم ملی والیبال نشسته ایران برابر بوسنی (۲ دیدار گروهی و فینال)، لهستان و ژاپن (گروهی)، کرواسی (یک هشتم)، آمریکا (یک چهارم) و قزاقستان (نیمه نهایی) بود. در مجموع این دیدارها، مرتضی مهرزاد بازیکن ۲۴۷ سانتی متری والیبال نشسته ایران همواره یکی از سوژه های همیشگی برای روایتگری دیدارهای ایران بود.

مرتضی مهرزاد از سال ۱۳۹۴ در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته ایران قرار دارد. او ۳ طلای بازی های پارالمپیک (بازی های ۲۰۱۶ ریو، ۲۰۲۲ توکیو و ۲۰۲۴ پاریس)، ۳ طلای جهانی (مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ هلند، ۲۰۲۲ بوسنی و ۲۰۲۶ چین) و ۲ طلای بازی های پاراآسیایی (۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۲ هانگژو) را در کارنامه دارد.

کمیته بین المللی پارالمپیک یک سال بعد از بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس و در سالگرد برگزاری آن بازی‌ها، ۱۵ عکس منتخب پاریس را منتشر کرد که یکی از آنها مربوط به مرتضی مهرزاد در جریان دیدار فینال ایران و بوسنی بود.

تصویر مرتضی مهرزاد در فینال ایران و بوسنی در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس که در جمع ۱۵ عکس برتر بازی ها قرار گرفت