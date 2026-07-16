آسمان صاف در اغلب مناطق کشور طی ۵ روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به تحلیل آخرین نقشههای پیشبینی هواشناسی اظهار داشت: طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود.
وی در ادامه توضیح داد: طی دو روز آینده، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود. همچنین در ارتفاعات استانهای گیلان، مازندران و گلستان، ابرناکی و بارش خفیف باران مورد انتظار است.
گودرزی خاطرنشان کرد: طی پنج روز آینده، در برخی از نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق و مرکز کشور و همچنین در دامنههای جنوبی البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات احتمال وزش باد شدید، وقوع گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
این کارشناس سازمان هواشناسی همچنین بیان کرد: طی سه روز آینده، دریاهای خلیج فارس (در بخش شرقی)، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.
به گفته وی بیشینه دمای تهران امروز ۳۹ و کمینه دما ۲۹ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
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