بیانیه نماینده ولی فقیه سیستان و بلوچستان در رابطه حملات دشمن آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در رابطه با حملات آمریکای جنایتکار به نقاط مختلف استان بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

خداوند متعال می فرماید: و اگر پیمانهای خود را پس از عهد خویش بشکنند، و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید؛ چرا که آنها پیمانی ندارند؛ شاید (با شدّت عمل) دست بردارند.

حملات ددمنشانه آمریکای جنایتکار به میهن اسلامی خصوصا استان سیستان و بلوچستان و شهرهای چابهار، بمپور، سراوان و ایرانشهر که به شهادت جمعی از نیروهای نظامی و سربازان وظیفه انجامید، نمونه آشکار دیگری از ماهیت پلید و عهدشکنی همیشگی دشمنان قسم‌خورده این ملت است.

دشمنان متوهم خیال می‌کنند با این جنایات می‌توانند مردم سیستان و بلوچستان و نیروهای مسلح ما را تسلیم کنند، غافل از اینکه مردم بصیر و مقاوم این خطه، دوشادوش یکدیگر و به پشتوانه پیشینه درخشان خود در دفاع از خاک ایران، در کنار نیروهای مسلح برای مبارزه و به شکست کشاندن مستکبران و متجاوزان ایستاده‌اند و این خون‌های پاک، انگیزه‌ای مضاعف برای انتقام و مبارزه همه‌جانبه با دشمنان آمریکایی صهیونی و پاسخ قاطع، کوبنده و پشیمان‌کننده به حملات دشمنان جنایت‌پیشه خواهد بود.

اگر چه مردم شیعه و اهل سنت استان، ماهیت پلید مستکبران را خوب می‌شناسند، لکن نخبگان و صاحبان تریبون باید به وظیفه خود در تبیین حقانیت نظام اسلامی و شناساندن چهره کریه شیطان بزرگ و دشمن حقیقی مسلمانان یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونی عمل نموده و با تحکیم انسجام و همدلی در جامعه، و تقویت اعتماد میان مردم و مسئولان و نیروهای نظامی، توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب سازند. بی‌تردید، رمز پیروزی ما در گرو وحدت کلمه و تبعیت از رهبری معظم انقلاب است.

در پایان، از آحاد مردم انقلابی و همیشه در صحنه استان سیستان و بلوچستان دعوت می‌نمایم با ادامه حضور پرشور خود در خیابان‌ها و میادین، و سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار و خشم خویش را از این جنایت آشکار به نمایش گذارند و ثابت کنند که این ملت، همواره در برابر زورگویی‌های استکبار ایستاده و هرگز تسلیم نخواهد شد.

اینجانب ضمن پاسداشت مقام رفیع شهدای سپاه و ارتش در تجاوزات اخیر آمریکای جنایتکار به نقاط مختلف استان، شهادت این غیورمردان را به محضر حضرت ولی عصر(عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی)، ملت مقاوم ایران به ویژه مردم شهیدپرور سیستان و بلوچستان، همرزمان و خانواده‌های صبور و داغدار این شهدا تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای شهدای والامقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی، برای مجروحان شفای عاجل و کامل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و پیروزی نهایی برای امت اسلام بر هیمنه کفر و استکبار را مسئلت دارم.

آیت الله مصطفی محامی

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان