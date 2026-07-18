به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرادی بیان کرد: هرگونه آب راکد، حتی در کوچک‌ترین ظروف، می‌تواند به محل تخم‌گذاری این پشه تبدیل شود و با توجه به صید پشه آئدس در زاهدان، رعایت توصیه‌های بهداشتی از سوی شهروندان بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: پشه آئدس برای تخم‌گذاری به حجم زیادی از آب نیاز ندارد و گالن‌های آب، تانکرها، حوض‌انبارها، لاستیک‌های مستعمل، درب بطری‌ها، قوطی‌ها و سایر ظروفی که آب در آن‌ها جمع می‌شود، می‌توانند به کانون تکثیر این ناقل تبدیل شوند.

وی اظهار داشت: تخم این پشه می‌تواند تا حدود ۴۰۰ روز در شرایط محیطی زنده بماند؛ بنابراین حذف آب‌های راکد، پوشاندن مخازن ذخیره آب، مدیریت صحیح پسماندها و جمع‌آوری لاستیک‌های فرسوده از مهم‌ترین اقدامات برای جلوگیری از افزایش جمعیت این ناقل به شمار می‌رود.