کشف ۷۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی از کشف مقادیری قابل توجهی کالای قاچاق طی چند عملیاتی رشته ای توسط مرزبانان سیستان و بلوچستان خبر داد.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا مرزبانان استان موفق شدند، در چند عملیات، تعداد ۲۵ دستگاه انواع وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق را در سطح مرزهای سراسر استان متوقف کنند.

وی در ادامه بیان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی ضمن توقیف خودروهای ذکر شده، موفق شدند مقادیری قابل توجهی انواع کالا قاچاق، شامل؛ ۵۰ هزار قلم انواع دارو غیر مجاز، ۴هزار ۱۵۰قلم لوازم جانبی گوشی، ۶ تن ۵۰۰ کیلوگرم آرد، ۲هزار ۴۴۵ ثوب البسه، تعداد ۱۳ عدد احشام سنگین، و مقدار ۴۶ هزار ۷۸۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

سردار شجاعی با اشاره به دستگیری ۲۵ نفر در این عملیات ها، اظهار داشت: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این محموله‌های قاچاق مقدار ۷۸ میلیارد ۸۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه قاطعانه با مخلان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی، مجموعه مرزبانی استان تمام تلاش خود را در مبارزه با پدیده شوم قاچاق، ایجاد و استمرار امنیت پایدار و پاسداری از قلمرو سرزمینی ایران اسلامی در جنوب شرق کشور به کار گرفته است.