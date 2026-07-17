امام جمعه کرمانشاه بر لزوم انتقام خون امام شهید تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته، ضمن دعوت خود و تمام نمازگزاران به رعایت تقوای الهی در همه حالات زندگی، با اشاره به فرا رسیدن سوم ماه صفر، سالروز ولادت با سعادت امام محمد باقر (ع) را به محضر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه و مردم ولایتمدار استان کرمانشاه تبریک و تهنیت گفت.
امامجمعه کرمانشاه با تشریح شرایط تاریخی دوران امامت امام پنجم (ع) اظهار کرد: دوران حیات و امامت امام باقر (ع) یک نقطه عطف در تاریخ اسلام به شمار میرود. تا پیش از زمان ایشان، جامعه اسلامی به طور تفصیلی با حلال و حرام خداوند و فهم دقیق آیات قرآن آشنا نبود. پیامبر اکرم (ص) در مدت ده سال استقرار در مدینه با حدود ۷۰ غزوه و سریه که توسط کفار، مشرکان و یهودیان تحمیل شد، فرصت کوتاهی برای تبیین کامل داشتند. پس از ایشان نیز ائمه اطهار از امیرالمومنین (ع) تا امام سجاد (ع) همواره با جنگهای پیدرپی و خفقان شدید دستگاه اموی مواجه بودند.
وی افزود: با رو به ضعف نهادن دستگاه بنیامیه، فرصتی طلایی برای شکوفایی علمی اسلام فراهم شد. امام باقر (ع) که بر اساس معرفی پیامبر (ص) به جابر بن عبدالله انصاری، شکافنده علوم (باقرالعلوم) لقب گرفته بود، اسرار دین را تا قیام قیامت برای امت باز کرد. در این دوران، میراث علمی و زحمات سی و چند ساله امام سجاد (ع) به ثمر نشست و بنیان فقه، کلام و اعتقادات که امروز در زندگی مسلمانان جاری است، توسط امام باقر (ع) و سپس امام صادق (ع) پایهگذاری شد.
شورای نگهبان؛ آماج حملات دشمنان و نگهبان قانون اساسی
آیتالله غفوری در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به ۲۶ تیرماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را تعیینکننده و بسیار مهم خواند و گفت: شورای نگهبان وظیفه خطیر تطابق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس را بر عهده دارد و هیچ قانونی بدون تأیید این شورا قابلیت اجرا پیدا نمیکند. تفسیر قانون اساسی و همچنین نظارت بر برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری از دیگر وظایف حیاتی این نهاد است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با تأکید بر نقش بیبدیل مجلس خبرگان در انتخاب رهبری، تصریح کرد: به دلیل همین جایگاه رفیع و نظارت دقیق بر انتخابات است که از ابتدای پیروزی انقلاب، لیبرالها، طرفداران غرب، وادادگان و گروههای ضدانقلاب همواره شورای نگهبان را مورد بیشترین هجمهها قرار دادهاند. امام راحل (ره) با شدت با این هجمهها برخورد کردند و امروز نیز تقریباً در تمام حکومتهای جهان نهادهای مشابهی برای نظارت عالیه وجود دارد. وی در ادامه از زحمات فقها و حقوقدانان این شورا در برابر تمامی تهمتها و فضاسازیها تقدیر کرد.
تأسی به حضرت رقیه (س) در مقاومتهای امروز
خطیب جمعه کرمانشاه با تسلیت پیشاپیش پنجم ماه صفر، سالروز شهادت حضرت رقیه (س) و هفتم صفر سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، یادآور شد: آن طفل سه ساله با دیدن سر بریده پدر در دامن خود، از شدت غصه در شام به شهادت رسید. امروز نیز فرزندان جامعه ما در جنگهای تحمیلی دشمنان به حضرت رقیه (س) تأسی کردهاند؛ چنانکه شاهد شهادت مظلومانه نوه ۱۴ ماهه «امام شهید» در کنار جد بزرگوارش بودیم.
تشییع تاریخی امام شهید و مطالبه جهانی انتقام
آیتالله غفوری با اشاره به پیام هجدهم تیرماه رهبر معظم انقلاب پس از تشییع پیکر مطهر «امام شهید» بیان کرد: این پیام حاوی نکات بسیار مهمی بود. آقای شهید ایران با مرام حسینی اندیشید، جهاد کرد و خون خود را در راه مکتب حسین (ع) تقدیم نمود و با شعار «هیهات من الذله» ثابت کرد که هرگز با یزیدیان زمان بیعت نخواهد کرد.
وی حضور حماسی و ۴۳ میلیونی مردم ایران و عراق در این تشییع را اعجابانگیز و دشمنشکن توصیف کرد و افزود: این عظمت به حدی بود که رئیسجمهور ابله آمریکا نتوانست خشم خود را پنهان کند و با دیدن ایستادگی مردم پای کار جهاد فی سبیلالله، مجدداً دست به جنگافروزی زد.
امامجمعه کرمانشاه ضرورت انتقام را مهمترین بخش پیام رهبر انقلاب دانست و تأکید کرد: انتقام خون این شهدا یک خواست ملی است و وارد مرحله اجرا شده است. فهرستی از قاتلان، آمران و عاملان در ارتش تروریستی آمریکا و رژیم خونخوار صهیونیستی به صورت دقیق مشخص شده و آنان باید آرزوی مرگ آرام را به گور ببرند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: این حرکت و انتقام، متوقف بر وجود شخص رهبری یا مسئولان دیگر نیست، بلکه رسالتی بر دوش آحاد آزادگان جهان است. لغو سند تفاهم توسط رئیسجمهور جنایتکار آمریکا (ترامپ)، با وجود اینکه از روی نادانی بود، زمینهساز شد تا مسیر جهاد مقدس تا نابودی کامل مستکبران و اخراج آنان از منطقه با قدرت بیشتری ادامه یابد.
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