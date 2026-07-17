به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نهاوند ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، از مردم خواست در طرح جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مواکب اربعین حسینی مشارکت کنند و اظهار کرد: این کمک‌ها در چهار هفته آینده برای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) جمع‌آوری خواهد شد.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم‌های مذهبی ماه‌های اخیر به ویژه مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، حضور پرشور اقشار مختلف مردم را نشانه وفاداری به ارزش‌های انقلاب و اهل‌بیت (ع) دانست و افزود: برخی مسئولان نیز در این برنامه‌ها حضور موثر داشتند، اما انتظار مردم این است که همه مسئولان در صحنه و در کنار مردم، پیشگام فعالیت‌های انقلابی باشند.

امام جمعه نهاوند با اشاره به سالروز تاسیس شورای نگهبان، این نهاد را یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی برشمرد و اظهار کرد: شورای نگهبان حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام، پاسدار قانون اساسی و صیانت‌کننده از آرای مردم است و نقش بی‌بدیلی در حفظ سلامت نظام اسلامی دارد.

حجت الاسلام محمدی همچنین با گرامیداشت سالروز ولادت امام محمدباقر (ع)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت رقیه (س)، بر ضرورت بهره‌گیری از سیره اهل‌بیت (ع) در زندگی فردی و اجتماعی تاکید کرد.

وی مهم‌ترین مطالبه مردم را حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: مسئولان باید با تکیه بر توان داخلی و بدون گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات، برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند؛ مردمی که همواره در صحنه دفاع از انقلاب حضور داشتند، شایسته رفع دغدغه‌های اقتصادی هستند.

امام جمعه نهاوند همچنین بر حمایت کامل و بدون منت از نیروهای مسلح تاکید کرد و افزود: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار رزمندگان و مدافعان امنیت است و همه مسئولان وظیفه دارند از آنها پشتیبانی کنند.

وی با اشاره به مطالبه عمومی برای برخورد با عاملان جنایت علیه فرماندهان و شهدای کشور، تصریح کرد: مردم خواستار اجرای عدالت و خونخواهی شهدای انقلاب و جبهه مقاومت هستند و این مطالبه، مطالبه‌ای ملی و فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی است.

حجت الاسلام محمدی از مسئولان و فعالان سیاسی نیز خواست از بیان سخنانی که موجب سوءاستفاده دشمن و تضعیف روحیه ملت شود، خودداری کنند و گفت: وحدت مردم، مسئولان و نیروهای مسلح، مهم‌ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.