حضور مردم پشتوانه راهبردی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهاجر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: حضور مردم در صحنه، مهم‌ترین پشتوانه نیروهای مسلح و سرمایه‌ای راهبردی برای افزایش اقتدار و امنیت کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مشارکت و همراهی مردم همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور کشور از مقاطع حساس داشته است، افزود: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را نیز ارتقا می‌بخشد.

امام‌جمعه موقت گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اشراف نظامی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، گفت: سیاست جمهوری اسلامی در برابر تحرکات کشورهای متخاصم، سیاستی قاطع، مبتنی بر اقتدار و در راستای صیانت از منافع ملی است.

مهاجر همچنین بر ضرورت احقاق حقوق ملت ایران تأکید کرد و گفت: پیگیری حقوق مردم و دریافت غرامت خسارت‌های واردشده به کشور، از مطالبات جدی جمهوری اسلامی است و باید با جدیت دنبال شود.

وی حفظ انسجام ملی، همدلی و حضور مردم در صحنه را از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور دانست و بر ضرورت تقویت این سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی تأکید کرد.