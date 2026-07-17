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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

پروژه زیرسازی معابر روستای بیدشک اردستان به بهره‌برداری رسید

پروژه زیرسازی معابر روستای بیدشک اردستان به بهره‌برداری رسید

اردستان - بخشدار مرکزی اردستان از بهره‌برداری پروژه زیرسازی، جدول‌گذاری و کانیووگذاری معابر روستای بیدشک با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد.

محمدتقی کیانی در حاشیه بهره‌برداری از پروژه زیرسازی معابر روستای بیدشک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه همزمان با هفدهمین هفته از پویش «هر هفته یک پروژه» در سال ۱۴۰۵ با حضور مسئولان و اهالی روستا به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات ارزش افزوده هزینه شده که با مساعدت فرماندار شهرستان اردستان و پیگیری شورای اسلامی روستای بیدشک تأمین شده است.

بخشدار مرکزی اردستان خاطرنشان کرد: در این پروژه ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیرسازی معابر، ۲۰۰ متر جدول‌گذاری و ۲۵۰ متر کانیووگذاری انجام شده که نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت عبور و مرور در روستا دارد.

کیانی تصریح کرد: در حاشیه این آیین، مشکلات و مطالبات اهالی روستا نیز به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد سه موضوع لایروبی و مرمت قنوات، آسفالت معابر اصلی و پیگیری الحاق زمین‌های مسکونی به طرح هادی از طریق بنیاد مسکن در اولویت پیگیری قرار گیرد.

وی ادامه داد: اجرای پروژه‌های عمرانی در روستاها با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و توسعه زیرساخت‌ها با جدیت در دستور کار بخشداری مرکزی اردستان قرار دارد.

بخشدار مرکزی اردستان یادآور شد: روستای بیدشک از توابع دهستان برزاوند است و در فاصله ۵۵ کیلومتری شهر اردستان قرار دارد.

کد مطلب 6890534

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