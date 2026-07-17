محمدتقی کیانی در حاشیه بهره‌برداری از پروژه زیرسازی معابر روستای بیدشک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه همزمان با هفدهمین هفته از پویش «هر هفته یک پروژه» در سال ۱۴۰۵ با حضور مسئولان و اهالی روستا به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات ارزش افزوده هزینه شده که با مساعدت فرماندار شهرستان اردستان و پیگیری شورای اسلامی روستای بیدشک تأمین شده است.

بخشدار مرکزی اردستان خاطرنشان کرد: در این پروژه ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیرسازی معابر، ۲۰۰ متر جدول‌گذاری و ۲۵۰ متر کانیووگذاری انجام شده که نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت عبور و مرور در روستا دارد.

کیانی تصریح کرد: در حاشیه این آیین، مشکلات و مطالبات اهالی روستا نیز به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد سه موضوع لایروبی و مرمت قنوات، آسفالت معابر اصلی و پیگیری الحاق زمین‌های مسکونی به طرح هادی از طریق بنیاد مسکن در اولویت پیگیری قرار گیرد.

وی ادامه داد: اجرای پروژه‌های عمرانی در روستاها با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و توسعه زیرساخت‌ها با جدیت در دستور کار بخشداری مرکزی اردستان قرار دارد.

بخشدار مرکزی اردستان یادآور شد: روستای بیدشک از توابع دهستان برزاوند است و در فاصله ۵۵ کیلومتری شهر اردستان قرار دارد.