ابشناس: توانمندسازی، رویکرد جدید بهزیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، قدسیه ابشناس، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گرگان به مناسبت هفته بهزیستی، با تشریح رویکردهای این سازمان در حوزه خدمات اجتماعی، اظهار کرد: بهزیستی تنها یک دستگاه حمایتی نیست، بلکه نهادی تخصصی است که با هدف توانمندسازی، صیانت از کرامت انسانی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به شعار امسال هفته بهزیستی، «بهزیستی، کنار مردم»، افزود: این شعار صرفاً یک عنوان نیست، بلکه بیانگر رویکردی است که بر حضور میدانی، شناخت مسائل و پاسخگویی به نیازهای واقعی اقشار آسیب‌پذیر استوار شده است.

مدیرکل بهزیستی گلستان با تأکید بر اینکه عدالت اجتماعی بدون حضور در میان مردم و شناخت مسائل آنان محقق نمی‌شود، اظهار کرد: ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی افراد و حمایت از خانواده‌های نیازمند، از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان بهزیستی است و تلاش می‌کنیم هیچ‌یک از جامعه هدف در مسیر دسترسی به خدمات حمایتی احساس بی‌پناهی نکند.

ابشناس با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه خدمات اجتماعی، از خیران، حامیان و تمامی افرادی که در کنار بهزیستی برای حمایت از جامعه هدف تلاش می‌کنند، قدردانی کرد و گفت: بخش مهمی از موفقیت برنامه‌های حمایتی این سازمان مرهون همراهی نیکوکاران و مشارکت مسئولانه مردم است.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و خیران تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان و سایر گروه‌های تحت پوشش را فراهم می‌کند.

مدیرکل بهزیستی گلستان با گرامیداشت هفته بهزیستی، خدمت به جامعه هدف را مسئولیتی اجتماعی و انسانی دانست و خاطرنشان کرد: رویکرد این سازمان، حرکت از حمایت صرف به سمت توانمندسازی، افزایش مشارکت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است تا افراد تحت پوشش بتوانند با اتکا به ظرفیت‌های خود، زندگی مستقل و باکیفیت‌تری را تجربه کنند.