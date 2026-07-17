بیش از ۱۰۴ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی بوشهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری پیش از خطبههای نماز جمعه بوشهر با اشاره به شعار هفته بهزیستی «بهزیستی در کنار مردم و مردم در کنار بهزیستی» از خیران، سازمانهای مردمنهاد و عموم مردم استان برای مشارکت در خدمترسانی به اقشار آسیبپذیر دعوت کرد.
وی اظهار کرد: سازمان بهزیستی به عنوان نهادی تخصصی و عدالتمحور، تنها به رفع نیازهای فوری جامعه هدف اکتفا نمیکند، بلکه با اجرای برنامههای توانمندسازی، اشتغال، تأمین مسکن، حمایت از ازدواج و ارتقای کیفیت زندگی، تلاش دارد زمینه استقلال اقتصادی و اجتماعی مددجویان را فراهم کند.
تامین هزینه درمان و توانبخشی
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۰۴ هزار نفر در قالب ۵۰ هزار و ۱۸۷ خانوار از خدمات این سازمان بهرهمند هستند، افزود: سال گذشته ۹۷۲ نفر از جامعه هدف با دریافت بیش از ۷۲ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه صاحب شغل و توانمند شدند و استان بوشهر در جذب این تسهیلات رتبه سوم کشور را کسب کرد و هزار و ۴۰۲ نفر نیز دورههای آمادهسازی شغلی را گذراندند.
وی با تشریح بخشی از خدمات حمایتی بهزیستی گفت: در سال گذشته بیش از هشت میلیارد تومان کمکهزینه درمان به هزار و ۲۹۵ نفر پرداخت شد، ۲۵ هزار و ۶۸۱ نفر از مستمری بهرهمند شدند و خدمات توانبخشی نیز به هزار و ۳۲۲ نفر ارائه شد.
اسکندری خاطرنشان کرد: علاوه بر این، کمکهزینه خرید لوازم بهداشتی به ۲ هزار و ۲۶۷ نفر پرداخت و بیش از ۷۱ هزار مورد غربالگری در حوزههای مختلف سلامت انجام شد.
رویکرد خانوادهمحوری در خدمات بهزیستی
وی ادامه داد: در بخش مسکن نیز ۱۷۰ واحد مسکونی ویژه محرومان واگذار شد و ۳۳۹ نفر از مددجویان با دریافت ۷۸ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن مورد حمایت قرار گرفتند.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با تأکید بر رویکرد خانوادهمحوری در خدمات این سازمان اظهار کرد: در سال جاری مستمری مددجویان ۷۰ درصد، یارانه مراکز ۸۰ درصد، حق پرستاری ۹۰ درصد و حق ویزیت در منزل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین تمامی زنان سرپرست خانوار ساکن روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
راهاندازی سامانه پیامکی اورژانس اجتماعی
وی از راهاندازی سامانه پیامکی اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: این سامانه برای افرادی طراحی شده است که در شرایط بحرانی امکان تماس تلفنی ندارند و میتوانند از طریق پیامک درخواست کمک کنند.
اسکندری با اشاره به برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در آبانماه افزود: در این آزمون بیش از سه هزار نفر از جامعه هدف بهزیستی در سراسر کشور در دستگاههای اجرایی جذب خواهند شد.
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