امام جمعه بندرعباس: بازدارندگی مؤثر راهبرد قطعی ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بندرعباس با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: در شرایطی که جبهه ایمان در برابر جبهه کفر و نفاق قرار گرفته است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسل، تضرع و اتکا به لطف الهی هستیم و نصرت خداوند در سخت‌ترین شرایط به یاری بندگان مؤمن خواهد آمد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر امام شهید، این حضور را نشانه اقتدار، عزت و انسجام امت اسلامی دانست و افزود: مردم ایران و عراق با حضور پرشور خود، بار دیگر پیوند عمیق امت اسلامی با رهبری را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که این جایگاه محدود به مرزهای جمهوری اسلامی ایران نیست.

امام جمعه بندرعباس همچنین ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و تبریک میلاد امام محمدباقر (ع)، نقش آن حضرت را در تبیین معارف اسلامی و شکل‌گیری نهضت علمی جهان اسلام بی‌بدیل توصیف کرد.

حجت الاسلام عبادی‌زاده با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان نیز گفت: این نهاد انقلابی در طول سال‌های گذشته با وجود همه فشارها و هجمه‌ها، نقش مهمی در صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایفا کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت بازدارندگی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی در دو حوزه بازدارندگی نظامی و امنیتی نیازمند اقتدار است تا دشمن جرأت تکرار تجاوز و تهدید را نداشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به تجربه مذاکرات و بدعهدی طرف‌های مقابل، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که نمی‌توان به دشمنی که سابقه عهدشکنی دارد اعتماد کرد و تأمین منافع ملت ایران مستلزم حفظ اقتدار و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان است.

حجت الاسلام عبادی‌زاده اقدامات رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن غیرنظامیان، کودکان و مراکز غیرنظامی را مصداق آشکار تروریسم دانست و افزود: هر اقدام تروریستی علیه ملت ایران باید با پاسخ بازدارنده و افزایش هزینه برای دشمن همراه باشد تا امنیت کشور حفظ شود.

وی با اشاره به حملات دشمن به زیرساخت‌های کشور، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این اقدامات شد و گفت: مسوولان و نیروهای مسلح باید با تقویت قدرت بازدارندگی، دشمن را از ادامه چنین رفتارهایی مأیوس کنند.

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود بر حفظ وحدت و همدلی حول محور ولایت تأکید کرد و از مردم خواست همچون گذشته با حضور در صحنه، پشتیبان نظام، رهبری و نیروهای مسلح باشند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری برنامه‌های شبانه مردمی، بر کوتاه‌تر شدن زمان این مراسم‌ها با توجه به گرمای هوا و فراهم شدن امکانات رفاهی برای مردم از سوی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: حضور پرشور مردم در این برنامه‌ها، پیام روشنی از انسجام ملی و ایستادگی ملت ایران به دشمنان خواهد بود.