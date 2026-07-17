مولوی آتش زبان: مردم از تاریخ درس ایمان، بصیرت و استقامت بیاموزند

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی آرمان آتش‌زبان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به جایگاه ماه صفر در تاریخ اسلام این ماه را سرشار از درس‌ها، عبرت‌ها و پیام‌های ماندگار برای امت اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه در منابع مشهور تاریخی اهل‌سنت فتح خیبر در ماه صفر سال هفتم هجری نقل شده است، اظهار کرد: هرچند در برخی منابع شیعه زمان این واقعه ماه رجب ذکر شده است اما بر اساس روایت مشهور نزد مورخان اهل‌سنت فتح خیبر در ماه صفر رخ داده و یادآور تحقق وعده الهی، دلاورمردی مسلمانان و ناکامی دشمنان اسلام است.

امام جمعه موقت اهل‌سنت جاسک، افزود: فتح خیبر تنها یک پیروزی نظامی نبود، بلکه جلوه‌ای از ایمان، صبر، وحدت، تدبیر و توکل بر خداوند متعال بود. مسلمانان پس از پشت سر گذاشتن روزهای دشوار، با پایداری و اعتماد به وعده الهی به پیروزی رسیدند و نشان دادند که سرانجام، عزت و پیروزی از آنِ اهل ایمان است.

مولوی آتش‌زبان با تشریح برخی از حوادث مهم ماه صفر، از جمله حادثه بئر معونه، بیان کرد: این ماه، هم یادآور صبر و استقامت یاران رسول خدا (ص) در برابر سختی‌ها و هم یادآور پیروزی‌های بزرگ اسلام است. مسلمانان باید تاریخ را تنها برای نقل وقایع نخوانند، بلکه از آن درس ایمان، بصیرت، وحدت و استقامت بیاموزند.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، تأکید کرد: ماه صفر، ماهی نحس نیست و اسلام هرگونه خرافه‌گرایی و بدشگون دانستن این ماه را مردود می‌داند؛ از این‌رو شایسته است مسلمانان به جای پرداختن به باورهای نادرست، از رخدادهای این ماه درس ایمان، توکل و استقامت بگیرند.

امام جمعه موقت اهل‌سنت جاسک خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه اسلامی نیازمند همدلی، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه است. وقت آن رسیده است که روحیه مجاهدت، تلاش، خدمت‌رسانی و نافع بودن برای مردم و میهن، جایگزین رفاه‌طلبی، بی‌تفاوتی و پرداختن به امور کم‌ثمر شود. هر جامعه‌ای که فرهنگ کار، ایثار و مسئولیت‌پذیری را در خود تقویت کند، مسیر پیشرفت و عزت را هموار خواهد ساخت.

وی تصریح کرد: درس بزرگ فتح خیبر این است که هرگاه مسلمانان بر محور ایمان، وحدت، اخلاق و توکل به خدا گرد هم آیند، دشمنان هرگز به اهداف خود دست نخواهند یافت و نقشه‌های آنان راه به جایی نخواهد برد.

مولوی آتش‌زبان در پایان، برای عزت و سربلندی اسلام، پیروزی مسلمانان و یاری مظلومان جهان دعا کرد و از خداوند متعال خواست امنیت، سلامت، همبستگی و آرامش را برای ملت ایران و همه مسلمانان جهان پایدار بدارد.