به گزارش خبرنگار مهر، مولوی راشد بندار از علمای برجسته اهل سنت استان هرمزگان عصر جمعه با تبیین فضائل معنوی ماه ضیافت الهی، اظهار کرد: ارزش‌های والای ماه مبارک رمضان به‌ ویژه سنت حسنه ختم قرآن کریم در نمازها نه‌ تنها فضیلتی بزرگ نزد پروردگار متعال است، بلکه فرصتی ارزشمند برای مسلمانان است تا با تدبر در آیات وحی، مسیر عزت و استقلال خود را بازشناسند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل تحولات راهبردی منطقه و نقش دشمنان در بی‌ثباتی خاورمیانه پرداخت و تصریح کرد: امروز دست ناپاک آمریکا و رژیم صهیونیستی در تمام درگیری‌های منطقه به‌ وضوح مشهود است، راهبرد اصلی آن‌ها ایجاد تفرقه و به جان هم انداختن کشورهای اسلامی است تا از این طریق، امنیت غاصبان فراهم شده و منابع ثروت ملت‌های مسلمان به غارت برود.

امام‌جمعه محله یکبنی جاسک با اشاره به توطئه‌های دشمن برای تضعیف اقتدار امت اسلامی، افزود: بسیاری از بحران‌هایی که امروز گریبان‌گیر کشورهای خاورمیانه شده محصول مهندسی معکوس و فتنه‌انگیزی جبهه استکبار است. آن‌ها از وحدت کلمه مسلمانان واهمه دارند و به همین دلیل تمام توان خود را برای ایجاد جنگ‌های نیابتی و تقابل‌های درونی میان کشورهای مسلمان به کار گرفته‌اند.

مولوی راشد بندار در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نصرت الهی در نبردهای جاری علیه کفر جهانی، خاطرنشان کرد: یقین داریم که با تمسک به قرآن و حفظ بیداری اسلامی این تقابل بزرگ به نفع اسلام و مسلمین خاتمه خواهد یافت و بساط اشغالگری و استکبار از منطقه برچیده خواهد شد، چرا که پیروزی نهایی متعلق به کسانی است که در راه حق استقامت می‌کنند.