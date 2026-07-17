به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا محمد محمودی در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان روانسر، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین جایگاه مال حلال در اسلام پرداخت و بر ضرورت پرهیز از درآمدهای نامشروع در جامعه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین پایههای سلامت فرد و جامعه از دیدگاه اسلام، مال پاک و حلال و درآمد مشروع است، اظهار داشت: انسانی که از راه حلال کسب روزی میکند، خود فردی سالم است و در سلامت جامعه نیز نقش مؤثری دارد؛ اما اگر درآمد انسان از راه نامشروع باشد، هم فرد و هم جامعه به حرام آلوده خواهند شد.
امام جمعه روانسر افزود: مال و رزق انسان تنها وسیلهای برای تأمین زندگی نیست، بلکه امانتی الهی است که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده و باید از راه حلال به دست آمده و در مسیر حلال نیز مصرف شود. دین مبین اسلام انسانها را به کار، تلاش، تجارت و کسب مشروع برای ادامه حیات دعوت میکند.
ماموستا محمودی با تأکید بر اینکه شریعت اسلام به شدت انسان را از کسب درآمد نامشروع نهی میکند، تصریح کرد: مال حرام نه تنها زندگی انسان را آلوده میسازد، بلکه قلب او را نیز تیره کرده، ایمان را از بین میبرد، بنیان خانواده را دچار آسیب میکند و آثار به شدت منفی بر تربیت فرزندان بر جای میگذارد.
وی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی را درآمدهای نامشروع دانست و گفت: بسیاری از اختلافات خانوادگی، بیبرکتی در زندگی و بخش عمدهای از آسیبهای اخلاقی جامعه، نتیجه بیتوجهی به مرزهای حلال و حرام است.
احترام به اموال دیگران و پرهیز از کسبهای باطل
خطیب جمعه روانسر در ادامه با استناد به آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ)، خاطرنشان کرد: خداوند متعال در این آیه از مؤمنان میخواهد که اموال یکدیگر را به ناحق نخورند، مگر آنکه دادوستدی بر پایه رضایت دو طرف انجام گیرد. این آیه شریفه یکی از اصول بزرگ اقتصادی اسلام را بیان میکند و نشان میدهد هیچکس حق ندارد از راههای نادرست به اموال دیگران دستاندازی کند.
وی ادامه داد: هر انسان عاقلی مرز حلال و حرام را میشناسد، اما شیطان انسان را وسوسه میکند تا تنها به فکر پول درآوردن باشد. گاهی خداوند نعمتهای حلالی چون زمین، باغ و خودرو به افراد عطا کرده، اما همان افراد درآمد خود را در مسیرهای حرام هزینه میکنند.
قمار و سایتهای شرطبندی؛ مصداق بارز مال حرام و عامل نابودی خانواده
ماموستا محمودی در بخش دیگری از خطبهها، «قمار» را نخستین نمونه از درآمدهای حرام عنوان کرد و نسبت به گسترش شیوههای نوین آن در جامعه هشدار داد.
وی با اشاره به آیه ۹۰ سوره مبارکه مائده (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ...) اظهار داشت: خداوند شراب و قمار را از اعمال پلید شیطان معرفی کرده است. قمار درآمدی بدون زحمت و فریبکارانه است که انسان را از یاد خدا غافل کرده و کینه و دشمنی ایجاد میکند. فرد قمارباز مانند انسان مست قدرت تشخیص ندارد و گاهی آبرو، حیثیت و زندگی خانوادگی خود را در این راه به خطر میاندازد.
امام جمعه روانسر با انتقاد از رواج قمار اینترنتی افزود: امروزه افراد طماع برای رسیدن سریع به ثروت، وارد سایتهای شرطبندی و قمار اینترنتی از جمله پیشبینی مسابقات ورزشی میشوند. در این معاملات که بر پایه شانس و برد و باخت است، چه فرد سود کند و چه تمام سرمایهاش را از دست بدهد، کسب او شرعاً حرام است و جبران این خسارتها تنها منجر به نابودی بیشتر زندگی جوانان میشود.
خوردن مال یتیم؛ فرو بردن آتش در شکم
وی دومین نمونه بارز حرامخواری را «خوردن مال یتیم» دانست و گفت: در دیدگاه اسلام، جامعه یک خانواده بزرگ است و انسانهای ضعیف و کودکانی که پدر یا مادر خود را از دست دادهاند، باید بیشترین حمایت را دریافت کنند.
ماموستا محمودی با استناد به آیه ۱۰ سوره مبارکه نساء تأکید کرد: کسانی که از روی ظلم اموال یتیمان را میخورند، در حقیقت آتش در شکمهای خود فرو میبرند. متأسفانه گاهی دیده میشود پس از فوت والدین، برخی بستگان در تقسیم ارث حقوق ایتام را نادیده گرفته و اموال آنان را تصاحب میکنند که این ظلمی آشکار و گناهی کبیره است، در حالی که رسیدگی شرعی به ایتام پاداش بزرگی نزد پیامبر (ص) دارد.
آمریکا عامدانه بیمارستان کودکان اهواز و مدرسه میناب را هدف قرار داد
امام جمعه شهرستان روانسر در بخش دوم خطبههای نماز جمعه به تحولات اخیر جنگ و اقدامات جنایتکارانه جبهه استکبار پرداخت و اظهار داشت: آمریکا بار دیگر آتشبس را نقض کرده است. این کشور طی شش روز گذشته با زیر پا گذاشتن تعهدات خود، حملاتی را علیه کشورمان انجام داد که در پی آن پایگاههای ساحلی و مناطق غیرنظامی از جمله «بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان در اهواز» هدف قرار گرفت و تعدادی از دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
وی آمریکا و رژیم صهیونیستی را عاملان اصلی ناامنی در منطقه دانست و با اشاره به حملات مرگبار اسرائیل به جنوب لبنان و اردوگاههای غزه تصریح کرد: اخیراً شبکه بیبیسی پس از ماهها سکوت اعتراف کرده است که رئیسجمهور آمریکا عامدانه دستور قتل و بمباران دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب را صادر کرده و از رسیدگی به پرونده این جنایت نیز خودداری میکند.
ماموستا محمودی همچنین با اشاره به مواضع مقامات غربی افزود: «ست مولتون»، نماینده کنگره آمریکا صراحتاً اذعان کرده است که مذاکره با دونالد ترامپ اتلاف وقت است و جامعه جهانی به این نتیجه قطعی رسیده که نمیتوان به او کمترین اعتمادی داشت.
وی با تجلیل از پاسخهای کوبنده کشورمان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر این تجاوزات سکوت نکرده و با هدف قرار دادن پایگاهها و مراکز نظامی آمریکا در برخی کشورهای منطقه، ضربات سنگینی به آنها وارد کرده و انتقام شهدای اخیر را گرفته است. همه باید بدانند که اگر ایران خدای ناکرده در این جنگ نابرابر شکست بخورد، دیگر هیچ امنیتی برای هیچیک از کشورهای منطقه باقی نخواهد ماند.
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