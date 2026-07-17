کارشناس مذهبی: هنر واقعی شیعه تبدیل اشک به شمشیر در میدان عمل است

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا رمضانی عصر جمعه در مراسم عزاداری ماه صفر که به همت پیروان عترت واحد خواهران هیئت رزمندگان اسلام در حرم مطهر آستانه اشرفیه برگزار شد، با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان عاطفه و اقدام، گفت: هنر واقعی ما در کنار گریه بر مصائب، شمشیر زدن در میدان عمل است.

وی با بیان اینکه اشک، اکسیر استجابت دعا و ابزاری برای تعالی روح محسوب می‌شود، اظهار کرد: اشک در هنگام دعا پیوندی مستقیم با استجابت دارد و اگر توفیق ریزش اشک حاصل نشود، حفظ حالت حزن و اندوه نیز همان تأثیر دعا را خواهد داشت.

رمضانی با اشاره به جایگاه رفیع اشک در نزد خداوند، تصریح کرد: اشک ناشی از خشیت و ترس از عقاب، در کنار خون شهید، محبوب‌ترین قطرات در پیشگاه الهی است.

کارشناس مذهبی با تأکید بر ارزشمند بودن اشک هنگام شنیدن قرآن و گریه بر گناهان، خاطرنشان کرد: گریه در فقدان عزیزان نیز اگر با رضایت به مشیت الهی همراه باشد، آرامش‌بخش خواهد بود.

وی با انتقاد از حضور صرف در مجالس طولانی عزاداری بدون حضور میدانی، گفت: گریه بر مصائب امام حسین (ع) آسان است، اما هنر اصلی شیعه این است که این سوز و گداز را به شمشیر زدن برای ولایت در جبهه حق تبدیل کند.

رمضانی ولایت را بزرگترین نعمت و ثروت دانست و اظهار کرد: کوتاهی در شناخت این جایگاه، آسیبی به کل هستی می‌زند و هر گام کوتاهی در مسئولیت‌پذیری، تحقق فرج امام زمان (عج) را به عقب می‌راند.

وی با تبیین چهار رکن دین شامل بعثت، غدیر، عاشورا و ظهور، افزود: عاشورا برای احیای مسیری که در بعثت و غدیر دور زده شده بود، به وجود آمد و مسیر رسیدن به ظهور را نتیجه مستقیم ایثار آنان دانست.

کارشناس مذهبی در پایان با اشاره به صلابت و استقامت رهبر شهید در تحمل بار سنگین جامعه، بر مسئولیت امروز مردم تأکید کرد و گفت: باید با کارآمدی، بار جامعه را به دوش بکشیم و نباید اجازه داد مسئولیت‌های اصلی بر دوش دیگران سنگینی کند.