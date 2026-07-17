به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی‌ان‌بی‌سی، سهام شرکت‌های فناوری آسیا امروز (جمعه) همزمان با رسیدن موج تازه فروش سهام شرکت‌های تراشه از وال‌استریت به بازارهای آسیایی، به شدت کاهش یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی است.

بر اساس این گزارش، سهام سافت‌بانک ۹٫۲ درصد سقوط کرد، در حالی که سهام شرکت سازنده تجهیزات تولید تراشه توکیو الکترون ۹ درصد و ادوانتست ۹٫۴ درصد افت کرد و همگام با زیان‌های سنگین شب گذشته بازار آمریکا پایین آمد.

سهام شرکت ژاپنی تولیدکننده تراشه‌های حافظه کیوکسیا نیز بیش از ۱۴ درصد سقوط کرد. این افت پس از آن رخ داد که یک هیئت منصفه فدرال در ایالت تگزاس روز پنجشنبه این شرکت را به پرداخت ۲۲۹ میلیون دلار غرامت محکوم کرد. دادگاه تشخیص داد که کیوکسیا حق ثبت اختراع شرکت وایاست در زمینه فناوری حافظه رایانه را نقض کرده است.

بازارهای کره جنوبی به دلیل تعطیلات رسمی بسته بودند. با این حال، سهام اس‌کی هاینیکس روز پنجشنبه بیش از ۱۱ درصد کاهش یافته بود.

سهام شرکت تراشه‌سازی تایوان یعنی تی‌اس‌ام‌سی نیز روز جمعه ۳٫۶۴ درصد افت کرد؛ این در حالی است که این شرکت تنها یک روز قبل، از رشد قابل توجه سود خود و عملکردی بهتر از پیش‌بینی بازار خبر داده بود.

ارزش سهام شرکت‌های فناوری چین نیز کاهش یافته است. در بورس هنگ‌کنگ، سهام تنسنت ۱٫۳ درصد، میتوان ۲٫۴ درصد و کوایشو ۳٫۳ درصد کاهش یافت. همچنین سهام بایدو و علی‌بابا نیز به ترتیب ۰٫۷ درصد و ۱٫۳ درصد افت کرد.

این کاهش‌ها پس از یک روز ضعیف دیگر برای سهام فناوری آمریکا رخ داد؛ به طوری که شاخص نزدک ۱٫۴۷ درصد کاهش یافت و سهام شرکت‌های تراشه بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفت.

صندوق قابل معامله تراشه ون‌اِک نزدیک به ۴ درصد افت کرد و سهام آرم هولدینگز بیش از ۵ درصد کاهش یافت.

همچنین سهام میکرون تکنولوژی، ای‌ام‌دی و برودکام هر کدام بیش از ۵ درصد سقوط کردند و سهام اس‌کی هاینیکس که در آمریکا معامله می‌شود نیز بیش از ۱۳ درصد پایین آمد.

با وجود اینکه تی‌اس‌ام‌سی پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای خود در سال جاری را از بازه ۵۲ تا ۵۶ میلیارد دلار به ۶۰ تا ۶۴ میلیارد دلار افزایش داد، سرمایه‌گذاران بیشتر بر نگرانی‌ها درباره دشوارتر شدن توجیه چرخه سرمایه‌گذاری تهاجمی صنعت تراشه تمرکز کردند.

اندرو جکسون، استراتژیست شرکت اورتوس ادوایزرز، در این باره گفت: پس از انتشار گزارش درآمد تی‌اس‌ام‌سی در آسیا، بازار آن را به اندازه‌ای قوی ندانست که بتواند رشد بیشتر سهام فناوری و هوش مصنوعی را توجیه کند.

وی افزود: این موضوع نگرانی‌ها درباره هزینه‌های بیش از حد در این بخش را افزایش داد و به موج تازه فروش سهام فناوری آمریکا و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی دامن زد.