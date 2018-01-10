به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، روز چهارشنبه اغلب بازارهای آسیایی علیرغم نتایج قدرتمند دیشب والاستریت، در مقادیر پایینتری معامله شدند اما سهام هنگکنگ این روند را نادیده گرفت و برای دوازدهمین روز متوالی رشد کرد.
در ژاپن نیکی ۲۲۵ علیرغم سود گسترده خودروسازان و بازیگران مالی، ۰.۲۶ درصد یا ۶۱.۷۹ واحد افت کرد و در ۲۳۷۸۸.۲ واحد بسته شد و از رکوردهای ۲۶ ساله خود پایین آمد. سهام سافتبانک و فستریتیلینگ، که ۲ سهام سنگین وزن در شاخص نیکی هستند، به ترتیب ۰.۵ درصد و ۱.۲۴ درصد افت کردند.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپنِ اماسسیآی، پس از ۶ روز متوالی بالا رفتن که آنرا به فاصله یک قدمی رکورد همیشگی خود در نوامبر ۲۰۰۷ رساند، بلاخره دچار لغزش شد و ۰.۵ درصد افت کرد.
سهام فناوری اطلاعات پرچمدار این افتها بودند و با ادامه ضرردهی سهام سامسونگ، این گروه سهام ۱.۴ درصد سقوط کرد.
در سئول بنچمارک کوسپی ۰.۴۲ درصد افت کرد و به ۲۴۹۹.۷۵ واحد رسید. سهام شرکت سامسونگ تنها در روز چهارشنه تا پایان جلسه معاملات ۳.۴ درصد سقوط کرد. سهام این شرکت پس از انتشار چشمانداز ضعیفتر از حد انتظار سود این شرکت در ربع چهارم در روز سهشنبه، سقوط خود را آغاز کرد. این چشمانداز نگرانیهایی را در مورد آینده تجارت تراشهها و نیمهرساناها ایجاد کرد. سهام هاینیکس، شرکت رقیب سامسونگ در ساخت تراشه حافظه، هم ۵.۲ درصد سقوط کرد.
شاخص اساندپی/ایاساکس ۲۰۰ در استرالیا ۰.۶۴ درصد افت کرد و به ۶۰۹۶.۷ واحد رسید.
اما بر خلاف این روندها، شاخص هانگسنگ در هنگکنگ، برای دوازدهمین روز پیاپی با سود مواجه شد و ۰.۲ درصد رشد کرد تا به ۳۱۰۷۳.۷۲ واحد برسد. همچنین این شاخص کمتر از ۹۰۰ واحد با رکورد همیشگی خود، ۳۱۹۵۸.۴۱ واحد که در سال ۲۰۰۷ ثبت کرده است، فاصله دارد.
کامپوزیت شانگهای هم روز خود را با ۰.۲۴ درصد رشد به پایان برد درحالی که کامپوزیت شنزن ۰.۳۳ درصد افت کرد.
در پایان معاملات دیشب سهام آمریکا در مقادیر بالاتری بسته شدند. این درحالیست که سرمایهگذاران با دید مثبتی منتظر انتشار دادههای مهم نتایج مالی ربع چهارم شرکتها در اواخر این هفته هستند. بانکهای بزرگ آمریکا نظیر جیپیمورگان، گزارش خود را در روز جمعه ارائه خواهند کرد.
میانگین صنعتی داوجونز ۰.۴۱ درصد یا ۱۰۲.۸ واحد رشد کرد و در ۲۵۳۸۵.۸ واحد بسته شد.
در بازارهای ارز ارزش ین همچنان تقویت شد و به نرخ ۱۱۱.۹۰ ین در برابر یک دلار رسید. قبل از این که بانک ژاپن این هفته اعلام کند که برنامه خرید اوراق قرضه خود را محدودتر خواهد کرد، نرخ برابری ارز ژاپن و آمریکا، ۱۱۳ ین در برابر هر دلار بود.
در همین زمان شاخص دلار در برابر ارزهای مهم جهان در رقم ۹۲.۴۳۵ تثبیت شد.
یورو از مقدار ۱.۲۰۲۸ دلار در برابر هر یور که در هفته گذشته به دست آورده بود، تا ۱.۱۹۴۵ دلار در برابر هر یورو، پایین آمد.
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