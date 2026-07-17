رضایی: راه شهدا ادامه مسیر عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد رضایی در مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت رقیه(س) که در منزل شهید مظلوم برگزار شد، با اشاره به مضامین زیارت عاشورا، اظهار کرد: در این زیارت دو بار از خداوند درخواست میکنیم که ما را در زمره خونخواهان سیدالشهدا(ع) در رکاب امام زمان(عج) قرار دهد و این نشان میدهد که مسیر حقطلبی و مبارزه با ظلم تا ظهور حضرت ولیعصر(عج) استمرار دارد.
وی با بیان اینکه انتقام حقیقی خون امام حسین(ع) تنها به دست حضرت مهدی(عج) محقق خواهد شد، افزود: گرچه در طول تاریخ برخی از عاملان جنایت کربلا به سزای اعمال خود رسیدند، اما خونخواهی همه مظلومان تاریخ از هابیل تا شهدای امروز، وعدهای الهی است که با قیام منجی عالم بشریت تحقق خواهد یافت.
امامجمعه موقت اردستان با اشاره به تقابل همیشگی جبهه حق و باطل، خاطرنشان کرد: این رویارویی از آغاز خلقت آغاز شده و در مقاطع مختلف تاریخ، از انبیا و اولیای الهی تا شهدای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت ادامه یافته است و عاشورا نقطه اوج این تقابل تاریخی به شمار میرود.
رضایی ادامه داد: عاشورا یک حادثه محدود به سال ۶۱ هجری نیست، بلکه مکتبی زنده و جاری است که در هر عصر، حقطلبان و ظلمستیزان را در برابر جبهه استکبار قرار میدهد و این مسیر تا ظهور امام عصر(عج) ادامه خواهد داشت.
وی انتظار فرج را مفهومی همراه با مسئولیت دانست و تصریح کرد: منتظر واقعی کسی نیست که تنها ادعای انتظار داشته باشد، بلکه باید در مسیر اصلاح خود، مقابله با ظلم، عمل به احکام الهی و فراهم کردن زمینههای ظهور تلاش کند.
امامجمعه موقت اردستان با استناد به روایات، بیان کرد: برای منتظران واقعی، پاداشی همسنگ مجاهدان و شهدای رکاب پیامبر اکرم(ص) بیان شده است، اما این جایگاه به میزان معرفت، عمل و آمادگی افراد برای یاری امام زمان(عج) بستگی دارد.
رضایی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و جنگ ۱۲ روزه، بهویژه شهید سید امید مظلوم، گفت: شهدا با نثار جان خود، عالیترین مرتبه انتظار را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند که دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم، ادامه همان راه سیدالشهدا(ع) است.
وی تأکید کرد: حفظ راه شهدا و تبعیت از ولایت، مهمترین وظیفه منتظران عصر غیبت است و جامعه اسلامی با تمسک به این مسیر میتواند زمینهساز تحقق وعده الهی و ظهور حضرت ولیعصر(عج) باشد.
نظر شما