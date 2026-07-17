دعوت از مردم لرستان برای پیوستن به پویش «نه به پلاستیک»

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری شامگاه جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تأکید بر کاهش مصرف پلاستیک به‌عنوان عامل مهم تخریب محیط‌زیست، اظهار داشت: این مهم به جز با همراهی مردم و اصلاح شیوه‌های صحیح مصرف میسر نخواهد شد.

وی با اشاره به نقش تأثیرگذار گروه‌های اجتماعی در این مسیر، گفت: از خانواده‌ها، اصناف، رستوران‌داران و تمامی دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود با پیوستن به پویش «نه به پلاستیک» در نهادینه‌شدن این فرهنگ کمک کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با دعوت از عموم مردم فهمیم استان لرستان در این راستا، اظهار کرد: باهمت جمعی و تصمیم آگاهانه از مصرف ظروف یک‌بارمصرف آسیب‌زا پرهیز کرده و برای ساختن شهری پاک، سالم و ماندگار نقش‌آفرینی کنید.

امیری، تصریح کرد: آینده این کشور و استان در گرو انتخاب‌های امروز برای حفاظت از محیط‌زیست است.