به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به آخرین مسابقه جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، فروش بلیت اکران این دیدار در سینماهای کشور آغاز شده است. فینال این رقابت‌ها یکشنبه شب ۲۸ تیر از ساعت ۲۲:۳۰ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این مسابقه را در سالن‌های سینما و روی پرده بزرگ دنبال کنند.

همچنین بلیت‌فروشی بازی رده بندی میان انگلیس و فرانسه نیز در برخی سینماها آغاز شده است.

براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۲۳:۳۰ جمعه ۲۶ تیر ۱۱ هزار و ۶۰۰ بلیت و حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در ۱۴۲ سالن برای مسابقه فینال فروخته شده است.

نمایش مسابقات مهم فوتبال در سینماها در سال‌های اخیر به یکی از برنامه‌های ثابت در رویدادهای بزرگ ورزشی تبدیل شده است. تجربه اکران دیدارهای تیم ملی ایران، به‌ویژه در جام جهانی ۲۰۱۸، نشان داد که چنین برنامه‌هایی با استقبال قابل توجه فوتبال‌دوستان همراه است و می‌تواند سهم مهمی در افزایش فروش سینماها داشته باشد.

در سال‌های اخیر، سینماها تلاش کرده‌اند فراتر از کارکرد سنتی خود به‌عنوان محل نمایش فیلم عمل کنند و با میزبانی رویدادهای زنده، دامنه مخاطبان خود را گسترش دهند. اکران مسابقات فوتبال نیز در همین راستا، فرصتی برای تبدیل سالن‌های سینما به فضایی برای تماشای جمعی و تجربه هیجان مشترک فراهم کرده است؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد درآمد برای سینماداران، می‌تواند مخاطبان جدیدی را نیز به سالن‌ها جذب کند.

فوتبال همچنان پرمخاطب‌ترین رویداد ورزشی در ایران به شمار می‌رود و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بسیاری از هواداران برای تماشای مسابقات حساس روی پرده بزرگ، حاضر به پرداخت هزینه‌ای هم‌سطح یا حتی بیشتر از بهای بلیت یک فیلم سینمایی هستند. همین موضوع باعث شده است نمایش دیدارهای مهم فوتبال، علاوه بر جذابیت ورزشی، از نظر اقتصادی نیز برای سینماها اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

با آغاز بلیت‌فروشی اکران فینال جام جهانی ۲۰۲۶، پیش‌بینی می‌شود سالن‌های سینما در شب برگزاری این مسابقه بار دیگر میزبان حضور گسترده علاقه‌مندان فوتبال باشند.

پیش از این در ۳۱ خرداد دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در جام جهانی در ۲۱۷ سالن سینما پخش شد که طبق آمار رسمی سامانه سمفا، مجموع بلیت‌های فروخته شده برای این رویداد به ۳۲ هزار و ۷۶۰ عدد رسید.