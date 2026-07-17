دولت باید فداکاری کادر سلامت را جبران کند

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی جمعه شب در حاشیه بازدید فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از بیمارستان شهید بقایی اهواز که با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کادر سلامت در تمامی شرایط بحرانی با تمام توان پای کار بوده اند و این در حالی است که بیش از ۱۰ ماه مطالبات معوق دارند.

وی افزود: با وجود شرایط سخت معیشتی، کادر درمان برای خدمت رسانی داوطلبانه در اربعین حسینی اعلام آمادگی کامل کرده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: کادر درمان همواره در بزنگاه های تاریخی خوش درخشیده اند، به طوری که در دوران جنگ تحمیلی، با وجود حجم بالای مجروحان، هیچ بیماری در انتظار دریافت خدمات نمان

د.