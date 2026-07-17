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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۷

حمله موشکی به نقاطی از اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریست آمریکایی

حمله موشکی به نقاطی از اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریست آمریکایی

اهواز - معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: دقایقی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریست آمریکایی مورد حمله موشکی قرار گرفت.

وی افزود: اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 6890868

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