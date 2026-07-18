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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۹

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به ۲۵۰ مددجوی کمیته امداد رودبار

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به ۲۵۰ مددجوی کمیته امداد رودبار

رشت- مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: طی تفاهم صورت گرفته با گروه جهادی شهید سعید انصاری خدمات رایگان دندانپزشکی به ۲۵۰ مددجوی کمیته امداد رودبار ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه یکی از برنامه های کمیته امداد استفاده از ظرفیت های گروه های جهادی است، گفت: بر این اساس در طول سال با مشارکت گروه های جهادی خدمات متنوعی در زمینه های مختلف اعم از درمانی، معیشتی، مسکن و... به مددجویان تحت پوشش تقدیم شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، با بیان اینکه گروه جهادی دندانپزشکی شهید انصاری با ۲۰ پزشک و ۳۵ کادر درمان به مددجویان این نهاد در شهرستان رودبار خدمات دندانپزشکی ارائه کردند، افزود: طی ۲ روز حضور این افراد به ۲۵۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان رودبار خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه شد.

جلالی پور، اضافه کرد: خدمات ارائه شده توسط این گروه جهادی در حوزه های پیشگیری، آموزش بهداشت و درمانی از قبیل کشیدن، پُر کردن، عصب کشی، ترمیم، جرم‌گیری و انواع کارهای تخصصی برای اطفال است.

کد مطلب 6890885

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