به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی با اعلام این خبر اظهار کرد: در تداوم سلسله عملیات‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و به‌منظور صیانت از سلامت عمومی جامعه، مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی "شهید چغازردی "حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی بندرعباس به میناب، به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند.

وی در ادامه با تشریح جزئیات این کشفیات گفت: مأموران انتظامی پس از توقف خودرو و در بازرسی دقیق از آن، موفق به کشف ۱۷ هزار و ۵۰۰ عدد سرنگ انسولین، ۱۶۶ عدد کامپوزیت و ۳۱۲ عدد باندینگ دندانپزشکی شدند که به‌ صورت قاچاق و فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی و مجوزهای قانونی وزارت بهداشت حمل می‌شد.

سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه ارزش این محموله مکشوفه از سوی کارشناسان اقتصادی ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: سلامت شهروندان خط قرمز پلیس است ومقابله با قاچاق اقلام پزشکی که به‌ طور مستقیم با سلامت عمومی در ارتباط است، با جدیت و حساسیت ویژه پیگیری می‌شود.

فرمانده انتظامی میناب در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.