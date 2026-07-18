جریمه ۲ میلیاردی قاچاقچی سوخت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: با گزارش ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان مبنی بر کشف محموله سوخت قاچاق از یک دستگاه کامیون، پرونده تخلف برای رسیدگی به شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز این اداره‌کل ارجاع شد.

وی افزود: شعبه مربوطه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی توسط متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: براساس حکم صادره متخلف علاوه بر ضبط کالای کشف‌شده به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که این مبلغ معادل دو برابر ارزش سوخت قاچاق مکشوفه است.

محمدی در پایان تاکید کرد: ارزش سوخت قاچاق کشف‌شده در این پرونده یک میلیارد و ۶۳ میلیون ریال برآورد شده بود که با رای قضایی شعبه، اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام شد.