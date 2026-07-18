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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۵

تکمیل سامانه گرمسیری و توسعه باغات دیم اولویت وزارت جهاد در ایلام است

تکمیل سامانه گرمسیری و توسعه باغات دیم اولویت وزارت جهاد در ایلام است

ایلام - رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: تکمیل سامانه گرمسیری و توسعه باغات دیم اولویت وزارتخانه در استان است.

علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طراحی سامانه گرمسیری در استان ایلام، اظهار داشت: این سامانه برای آبیاری ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان طراحی و تاکنون حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از آن به بهره‌برداری رسیده است.

وی بیان کرد:تکمیل این پروژه با نظارت جدی وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه توسعه باغات در اراضی شیبدار به صورت دیم با استفاده از آب سبز، یکی از برنامه‌های اصلی وزارتخانه در استان است، افزود: این پروژه چند سالی است آغاز شده و با قوت ادامه پیدا خواهد کرد و همچنین توسعه محصولات گرمسیری در حوزه باغبانی، به ویژه کشت گیاهان دارویی، در دستور کار استان قرار دارد.

کد مطلب 6890989

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