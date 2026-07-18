گازرسانی به ۳۴ موکب در قم طی یک ماه گذشته

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: بخشی از این خدمات در دهه اول ماه محرم و بخشی دیگر نیز همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب انجام شد.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی به مواکب تنها در مناطقی امکان‌پذیر است که زیرساخت و تأسیسات گازرسانی وجود داشته باشد، افزود: این خدمات با رعایت کامل الزامات ایمنی و تحت نظارت کارشناسان و تیم‌های امدادی شرکت گاز استان قم انجام شد.

گودرزی با بیان اینکه شرکت گاز استان قم در گازرسانی به مواکب کمال همکاری و همراهی لازم را به عمل آورده است، گفت: پس از پایان فعالیت هر موکب، انشعابات و خطوط موقت ایجادشده در کوتاه‌ترین زمان توسط تیم‌های امدادی جمع‌آوری شد.