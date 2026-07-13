به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه غزل «بیزاری» سروده عطیهسادات حجتی، بهتازگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار کتاب شده است.
«بیزاری» مجموعهای از غزلهای معاصر است که شاعر در آن با بهرهگیری از زبان روان و تصویرهای شاعرانه، احساسات و تجربههای انسانی را در قالب غزل روایت میکند. عشق، دلتنگی، انتظار، تنهایی، رنج، امید، انتخاب و مواجهه انسان با جهان پیرامون از جمله مضامینی هستند که در شعرهای این مجموعه بازتاب یافتهاند.
یکی از ویژگیهای این کتاب، انسجام آن در نامگذاری شعرهاست. عنوانهایی چون «بیاعتنا»، «بیخداحافظی»، «بیتردید»، «بیدیدار»، «بیخبر»، «بیمقصد»، «بیزاری»، «بیمانند» و «بیدل» علاوه بر ایجاد هویت مشترک برای مجموعه، مخاطب را با فضای کلی اشعار همراه میکنند؛ فضایی که در آن فقدان، انتظار و جستوجوی معنا حضوری پررنگ دارد.
در غزلهای «بیزاری» تلاش شده است ضمن وفاداری به قالب کلاسیک غزل، از دغدغهها و تجربههای انسان امروز نیز سخن گفته شود؛ رویکردی که باعث شده این مجموعه هم برای علاقهمندان شعر کلاسیک و هم مخاطبان شعر معاصر خواندنی باشد.
در بخشی از غزل این مجموعه آمده است:
به خواب خوش همه رفتند و بیتو خواب ندارم
چرا نمیروی از خاطرم، جواب ندارم
خرابهایست جهان از مرور خاطرههایت
هوای رفتن از این خانه خراب ندارم
به من ز فلسفه جبر و اختیار مگویید
که چاره هست ولی حق انتخاب ندارم
اگرچه رنج کشیدم، به هیچ جا نرسیدم
مرا ببخش، دگر طاقت عذاب ندارم
مجموعه غزل «بیزاری» سروده عطیهسادات حجتی در ۹۶ صفحه، با قیمت ۳۹۵ هزار تومان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده و در دسترس علاقهمندان شعر و ادبیات فارسی قرار گرفته است.
نظر شما