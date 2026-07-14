به گزارش خبرگزاری مهر، شب شعر در حلقه رندان سالی یک بار چهره عاشورایی به خود می‌گیرد و به رندان تشنه‌لب تبدیل می‌شود که در آن شاعران و طنزپردازان به خوانش اشعار عاشورایی خود می‌پردازند.

این محفل که بیش از دو دهه سابقه برگزاری دارد، امسال علاوه بر سوگ‌چامه‌های عاشورایی، مجالی برای ادای دین شاعران به رهبر شهید ادب‌دوست خواهد بود. این آیین با اجرای سعید بیابانکی، شاعر و طنزپرداز برجسته کشور همراه است و در آن جمعی از چهره‌های شعر و طنز معاصر ازجمله ناصر فیض، امید مهدی‌نژاد، عباس احمدی، میلاد عرفان‌پور، محمد سلامی، علی‌اکبر مدرس‌زاده، حسن ملکان، حاج علی انسانی، محمدرضا طهماسبی، ملیحه رجایی، فاطمه فهیمی و سید محمدسادات اخوی به شعرخوانی می‌پردازند.

شب شعر «رندان تشنه‌لب» در این دوره، با تکیه بر فضای سوگ ملی، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸ در سالن سوره حوزه هنری، واقع در خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، میزبان اهالی فرهنگ و ادب خواهد بود.

حضور در این مراسم برای تمامی علاقه‌مندان به شعر و ادب آیینی آزاد است.