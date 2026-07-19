وضعیت نامشخص پروازهای اربعین از خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کم کم عاشقان اباعبدالله(ع) پاسپورت های خود را تمدید کرده، کوله های خود را می بندند و عازم سفر زیبا و به معنای واقعی رویایی اربعین می شود.

سفری که علی رغم سختی ها، آن هم در هوای گرم تیر و مرداد شیرینی های خاص خود را دارد و حلاوت زیارت سید و سالار شهیدان(ع) تمام سختی ها را تبدیل به خوشی و خاطرات به یاد ماندنی تبدیل می کند.

مردم خراسان جنوبی نیز مانند تمامی مردم در ایران اسلامی عاشق این سفر هستند ولی به قول شاعر شیرین سخن حافظ «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها».

خراسان جنوبی و مشکلات پروازی به عتبات

در خراسان جنوبی شرایط برای مشتاقان کمی متفاوت است، نبود زیرساخت حمل و نقل ریلی و دوری از مرزهای غربی کشور مشکلاتی را در مسیر راه زائران به وجود آورده است.

از طرف دیگر در حوزه حمل و نقل هوایی، پروازی از خراسان جنوبی به سمت فرودگاه‌های بغداد و نجف وجود ندارد و این موضوع موجب گلایه شهروندان و علاقمندان به این سفر نورانی شده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که شاید در سایر ایام سال نتوان ظرفیت یک پرواز کامل به مقصد عراق را از خراسان جنوبی تکمیل کرد ولی در ایام اربعین با توجه به سیل مشتاقان می‌توان این اتفاق را رقم زد.

گفتنی است چندی پیش استاندار خراسان جنوبی در ستاد اربعین با انتقاد از وضعیت پروازهای فرودگاه استان، گفت: زیبنده نیست که خراسان جنوبی پروازهای مناسب برای ایام اربعین نداشته نباشد؛ این موضوع باید با جدیت پیگیری و رفع شود.

وی گفت: در برخی استان های کشور پروازهای ایام اربعین به صورت ویژه و چارتری دیده می شود ولی در خراسان جنوبی گاه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که باید تدبیر شود.

پروازی به مقصد عتبات نداریم

سید رضا مصطفوی یکی از شهروندان خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع پروازهای عتبات در خراسان جنوبی تنها مربوط به ایام اربعین نیست بلکه در طول سال نیز از فرودگاه بین المللی شهید کاوه پروازی به فرودگاه نجف و بغداد وجود ندارد.

وی ادامه داد: در ایام اربعین که به صورت ویژه مردم علاقمند به سفر زیارتی به عتبات هستند این مشکل بیشتر به چشم می آید که باید درباره آن برنامه ریزی کرد.

مصطفوی تأکید کرد: نباید این تصور را داشت که مسافر کافی برای یک پرواز از خراسان جنوبی برای عتبات در ایام اربعن وجود ندارد چرا که تجربه سال های گذشته نشان می دهد که اینگونه نیست.

لیلا قربانی از دیگر شهروندان خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: خراسان جنوبی از مرزهای غربی کشور بسیار فاصله دارد و این موضوع موجب رنج زائران می‌شود و نه تنها پروازی به فرودگاه های بغداد و نجف نداریم بلکه پروازی به استان های غربی و جنوب غربی کشور نیز وجود ندارد.

طرح یک پیشنهاد

وی ادامه داد: حتی اگر پروازی به سمت عراق نداریم ای کاش حدأقل در ایام اربعین پرواز به استان های ایلام و یا خوزستان می داشتیم که مسیر سفر کوتاه تر و سهل تر می‌شد نه اینکه بیش از ۲۰ ساعت به صورت زمینی به سمت مرز استان های غربی در حرکت باشیم.

این شهروند خراسان جنوبی ادامه داد: ممکن است گفته شود که برای پروازهای اربعین به عتبات به واسطه هزینه ها زائر نباشد و بیشتر افراد تمایل به سفر زمینی داشته باشند در حالی که به نظر می رسد اینگونه نیست و حداقل به اندازه دو پرواز در ایام اربعین مسافر و زائر وجود دارد.

قربانی افزود: از استان ما بسیاری از افراد به مشهد رفته و از آنجا سفر هوایی به عتبات را انجام می دهند.

وی تصریح کرد: وقتی که فرودگاه استان ما نام فرودگاه بین المللی را دارد چرا نباید در ایام اربعین پروازی به سمت عراق و یا حتی استان های مرزی داشته باشد.

سیدعلی اکبر سیدی، مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی چندی پیش در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: برای اینکه شرایط پروازهای اربعین به طور دقیق مشخص شود در وهله اول نرخ و قیمت پروازها باید تعیین شود.

ایرلاین‌ها منتظر اعلام قیمت پرواز های اربعین هستند

وی بیان کرد: قیمت پروازها بستگی به نرخ دلار، خدمات فرودگاهی ارائه شده در کشور عراق و ... است و ایرلاین ها نیز منتظر هستند که قیمت ها اعلام شود و بر اساس آن اعلام آمادگی برای پروازهای اربعین از فرودگاه های مختلف از جمله خراسان جنوبی کنند.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی بیان کرد: به نظر می رسد که قیمت ها در حدود ۲۵ میلیون تومان برای رفت و برگشت باشد هر چند هنوز چیزی به صورت کامل و دقیق عنوان نشده است.

خبرنگار مهر بر حسب وظیفه رسانه ای خود مجدد موضوع پروازهای اربعین را در صبح روز ۲۷ تیرماه از اداره کل فرودگاه های خراسان جنوبی پیگیر شد و دریافتیم که هنوز وضعیت پروازهای اربعین مشخص نیست.

مردم صبور و قانع خراسان جنوبی که در سال های گذشته تجربه سفر به عتبات از فرودگاه بین المللی شهید کاوه را داشته اند انتظار دارند که هر سال وضعیت فرودگاه و پروازهای بین المللی آن بهتر و بیشتر شود نه اینکه در ماه صفر هنوز وضعیت پروازها به اربعین نامشخص باشد.