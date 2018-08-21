رشد ۲ برابری سطح برداشت «باریجه» از مراتع استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی کیان صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از مراتع شهرستان فیروزکوه در جمع خبرنگاران با بیان این که امسال در سطحی حدود یک هزار و ۶۵۰ هکتار از مراتع شهرستان فیروزکوه برداشت گیاه مرتعی « باریجه» انجام می شود، افزود: در سال گذشته با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در زمینه تهیه و اجرای طرح های مرتع داری چند منظوره حدود ۱۸ هزار کیلوگرم صمغ (شیرابه) این محصول از سطح مراتع استان جمع آوری شد.

پیش بینی عایدی ۱۰ میلیارد ریالی بهره برداران از برداشت باریجه

وی گفت: امسال با تدابیر صورت گرفته از وضعیت بهتری برخوردار خواهیم بود و پیش بینی می شود حدود ۱۰ میلیارد ریال به وسیله برداشت این گیاه عاید بهره برداران منطقه شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به این که باریجه از مهم ترین گیاهان داروئی و صنعتی کشور و جزو منابع ارزشمند طبیعی محسوب می شود، اظهار داشت: صمغ حاصل از این گیاه جزو فرآورده های فرعی مرتعی است، که این اقدام گام مهمی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رونق بخشیدن به تولیدات داخلی در بخش منابع طبیعی به شمار می آید.

این مقام مسئول تأکید کرد: با برداشت اصولی و فنی و رعایت حفظ و احیاء این گیاه بومی زمینه اشتغال زائی برای بیش از ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در منطقه فراهم می شود.

صادرات باریجه به فرانسه

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به جنبه صادراتی این محصول اشاره کرد و بیان داشت: این محصول از لحاظ صادرات از اهمیت بالائی برخوردار بوده که در این خصوص باید گفت، این محصول به کشورهای اروپایی به ویژه کشور فرانسه صادر می شود که جنبه صادراتی و ارز آوری این محصول به عنوان معیشت پایدار دامداران عرصه های مرتعی تلقی می شود.

کیان یادآور شد: از آنجائی که اکوسیستم رویشگاهی این گیاه خاص و حساس است پس ضرورت ایجاب می کند به منظور بهره برداری پایدار و همچنین حفظ، حمایت و احیای پایه های آن بهره برداری و برداشت از صمغ این گیاه مرتعی با نظارت انجام گیرد تا از انقراض این گیاه جلوگیری به عمل آید.

با توجه به شرایط اقلیمی مناسب برداشت این گیاه در مراتع فیروزکوه آغاز شده است و تا اوایل مهرماه ادامه خواهد داشت.