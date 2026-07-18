ظرفیت گردشگری استان ایلام به درآمد تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در نشست برنامه‌ریزی استان ایلام با تأکید بر اینکه دیگر جایی برای برنامه‌ریزی‌های کلی و مبهم وجود ندارد، تصریح کرد: اولویت‌بندی باید بر اساس اسناد بالادستی و واقعیت‌های میدانی باشد، نه گزارش‌های صرفاً اداری.

استاندار ایلام با بیان اینکه تصمیم‌گیری کور در حوزه زیرساخت و اقتصاد جایز نیست، اظهار داشت: تا زمانی که تصویری شفاف و داده‌محور از فقر، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی نداشته باشیم، هرگونه تخصیص منابع، اتلاف فرصت است.

وی خطاب به مدیران استانی تأکید کرد: آمارها باید واقعی و قابل اتکا باشند؛ تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های غیردقیق، جفا به توسعه استان است.

کرمی با اشاره به ناترازی در بهره‌برداری از منابع ارزشمند استان، گفت: ایلام روی گنج نشسته اما در معیشت دچار چالش است.

وی با مثال زدن ظرفیت‌های گردشگری نظیر «آب‌گرم دهلران» و ظرفیت‌های مرزی، تصریح کرد: زیرساختی ارزشمند است که اثر آن در سفره مردم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رفاه عمومی ملموس باشد، نه پروژه‌هایی که تنها در گزارش‌های کارکردی می‌گنجند.

استاندار ایلام در پایان این نشست با فراخواندن مدیران به صراحت لهجه، یادآور شد: مدیران باید بدون لکنت، کمبودها و ضعف‌ها را مطرح کنند. مدیریت در سایه محافظه‌کاری، دردی از ایلام دوا نمی‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی ایجاد شده در این نشست و با تمرکز بر حوزه‌های بانوان، سلامت و اقتصاد، در یک بازه زمانی دوساله، تغییراتی ملموس در شاخص‌های توسعه‌ای استان رخ دهد.