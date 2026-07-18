بررسی نهایی ۶۸ طرح نوآورانه برای کاهش پیامدهای اجتماعی جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت،فراخوان ملی «نوآوری اجتماعی در جنگ» با هدف شناسایی و حمایت از راهکارهای نوآورانه برای کاهش پیامدهای اجتماعی جنگ با حمایت موسسه دانش‌بنیان برکت از اوایل امسال اعلام و تا پایان خردادماه ادامه داشت.

این فراخوان ۱۰ محور تخصصی از جمله توانمندسازی اقتصادی، آموزش در شرایط بحران، سلامت جسم و روان، امنیت غذایی، امداد و نجات، بازسازی زیرساخت‌ها، تأمین پایدار آب و انرژی، توسعه مشارکت‌های مردمی، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و راهکارهای ارتباطی و رسانه‌ای در شرایط جنگ و پساجنگ داشت.

بر اساس اخرین آمار، بیش از ۶۰۰ طرح به دبیرخانه رسیدکه از این تعداد، ۵۹۸ طرح وارد فرآیند ارزیابی شد. داوری این آثار در سه مرحله و با مشارکت داوران تخصصی، هوش مصنوعی و داور نهایی انجام شد تا طرح‌های دارای قابلیت اجرا و جذب سرمایه شناسایی شوند.

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، استارتاپ‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های دانشجویی، کسب‌وکارهای اجتماعی و فعالان اجتماعی از مهم‌ترین مشارکت‌کنندگان این فراخوان بودند.

غربالگری اولیه؛ عبور ۱۰۶ طرح از مرحله نخست

در نخستین مرحله، چهار داور تخصصی تمامی طرح‌ها را از نظر ارتباط با موضوع فراخوان، کامل بودن اطلاعات، میزان نوآوری، شفافیت راهکار پیشنهادی و امکان اجرای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت بررسی کردند.

نتایج این مرحله نشان داد از میان ۵۹۸ طرح دارای نتیجه، ۳۶۱ طرح رد شد، ۱۳۱ طرح در گروه «خوب اما ناکافی» قرار گرفت، ۹۵ طرح برای بررسی بیشتر حفظ شد و ۱۱ طرح نیز در سطح «بسیار خوب» قرار گرفت. در مجموع ۱۰۶ طرح به مرحله بازبینی تکمیلی راه یافت.

بر اساس جمع‌بندی دبیرخانه، سخت‌گیری در مرحله نخست سبب شد حدود ۶۰ درصد طرح‌ها همان ابتدا از فرآیند رقابت حذف شوند و تنها نزدیک به ۱۸ درصد آثار واجد شرایط ورود به مرحله بعد شناخته شوند.

نقش هوش مصنوعی در ارزیابی طرح ها واصله

در مرحله دوم، ۹۹ طرح منتخب توسط سامانه هوش مصنوعی مورد بازبینی قرار گرفت. این ارزیابی به‌عنوان کنترل کیفی بخش دوم، طرح‌ها را از نظر کیفیت اجرا، استنادپذیری، ارتباط با موضوع جنگ و میزان آمادگی برای اجرا بررسی کرد.

نتایج این مرحله نشان داد ۲۱ طرح به‌عنوان گزینه‌های جدی و بسیار خوب، ۲۸ طرح در وضعیت «خوب»، ۲۹ طرح در وضعیت «خوب اما ناکافی» و ۲۱ طرح نیز خارج از اولویت یا مردود ارزیابی شد.

بررسی‌ها نشان داد بخشی از طرح‌هایی که در مرحله نخست امتیاز مناسبی کسب کرده بودند، به دلیل کلی بودن ایده، ضعف در مستندات اجرایی یا ارتباط محدود با موضوع فراخوان، در این مرحله امتیاز کمتری دریافت کردند.

۶۸ طرح به مرحله نهایی رسید

در مرحله پایانی، ارزیابی نهایی توسط داور اصلی انجام شد و در نهایت ۶۸ طرح برای ارائه نهایی انتخاب شد که معادل حدود ۱۱.۴ درصد از کل طرح‌های بررسی‌شده است.

از این تعداد، ۲۴ طرح تأیید نهایی و ۴۴ طرح نیز تأیید مشروط دریافت کرد تا پس از تکمیل مستندات، امکان بهره‌مندی از حمایت‌ها و معرفی به سرمایه‌گذاران را داشته باشند.

سطح طرح‌های منتخب

بررسی سطح بلوغ ۶۸ طرح منتخب نشان می‌دهد ۱۵ طرح هنوز در مرحله ایده اولیه با طراحی مشخصات قرار دارند، ۳۲ طرح به مرحله پیاده‌سازی و بهره‌برداری اولیه رسیده‌اند، ۱۸ طرح دارای بهره‌برداری پایدار در مقیاس محدود هستند و دو طرح نیز به مرحله بهره‌برداری گسترده رسیده‌اند.

بر اساس اعلام دبیرخانه فراخوان، طی هفته جاری با صاحبان ۶۸ طرح منتخب تماس گرفته خواهد شد تا فرآیند تکمیل مستندات و ورود به مراحل بعدی حمایت و ارزیابی انجام شود.

موسسه دانش‌بنیان برکت حامی اصلی این طرح بوده و بنیاد تعالی زندگی آنرا اجرا می کند. دانشگاه صنعتی شریف، پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، دبیرخانه نوآوری اجتماعی وزارت علوم و معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز در برگزاری آن مشارکت داشته‌اند.