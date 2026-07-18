به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر شنبه در بازدید از اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به شاخص‌های جمعیتی، اظهار کرد: با توجه به سکونت ۴۵ درصد جمعیت استان در شهرستان همدان، باید ملاک و معیاری دقیق و عادلانه برای توزیع بودجه‌ها وجود داشته باشد چراکه بخشی از اعتبارات با ماهیت استانی، صرفاً مختص به شهرستان همدان نیست و باید در سطح کلان‌تری توزیع شود.

وی با بیان اینکه عدالت باید محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها باشد، افزود: در همین راستا ۶۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع در اختیار نماینده برای حوزه ورزش پیش‌بینی شده و پیگیری‌های لازم برای اختصاص ۳۰ میلیارد تومان دیگر از محل اعتبارات نفت نیز در حال انجام است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تاکید بر اولویت‌بندی پروژه‌های ورزشی تصریح کرد: پروژه زورخانه بین‌المللی همدان به دلیل ماهیت ملی باید با شتاب بیشتری دنبال شود و امسال زمان نهایی برای بهره‌برداری از آن است.

حاجی‌بابایی در ادامه به ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی روستایی اشاره کرد و گفت: تکمیل سالن‌های ورزشی در روستاهای «قرخلر، گراچقا، توئجین، چیشین، امزاجرد، گنبد و هیزج» و همچنین ازسرگیری عملیات اجرایی سه سالن تخصصی ورزشی که به نام «سپهبد شهید علی شادمانی» نام‌گذاری خواهد شد، از اولویت‌های اجرایی استان در سال آتی است.

وی بهسازی و توسعه مجموعه‌های ورزشی موجود را از دیگر برنامه‌های راهبردی برشمرد و خاطرنشان کرد: احداث زمین چمن تمرینی، به‌روزرسانی تجهیزات مجموعه ورزشی «شهید حاجی‌بابایی»، تعیین هیأت‌مدیره برای نگهداری این مجموعه، تعیین تکلیف مجموعه پارالمپیک همدان و استخر قهاوند، جانمایی و اعتبارسنجی مجدد استخر تخصصی شنا و شیرجه، و احداث خوابگاه جدید ورزشکاران، از دیگر اولویت‌های مهم حوزه ورزش همدان و فامنین در سال ۱۴۰۵ است که با جدیت دنبال می‌شود.